H Κέιτ Μος στο show του Saint Laurent απέδειξε γιατί θεωρείται super model – Το look με lingerie top και φούστα με βαθύ σκίσιμο

Η Κέιτ Μος είναι γνωστή για τις iconic εμφανίσεις της και για ακόμη μια φορά έστρεψε τα φώτα της δημοσιότητας επάνω της.

Το super model, Κέιτ Μος, έδωσε το «παρών» στην επίδειξη μόδας του οίκου Saint Laurent για την ανδρική συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026 στο Παρίσι με την εμφάνισή της να μην περνά καθόλου απαρατήρητη.

Συγκεκριμένα, επέλεξε ένα μαύρο lingerie τοπ με μαύρη δερμάτινη φούστα με ψηλό σκίσιμο.

H Κέιτ Μος στο show του Saint Laurent απέδειξε γιατί θεωρείται super model

Την εμφάνισή της ολοκλήρωσε με ένα μαύρο γούνινο, ελαφρώς oversized, παλτό, μια τσάντα Saint Laurent σε μπορντό απόχρωση, μαύρες γόβες και διακριτικά κοσμήματα. Όσο για το beauty look της, είπε «ναι» σε ένα no make up make up look και άφησε τα ξανθά μαλλιά της να πέσουν ελεύθερα στους ώμους της.

Getty Images

Η συλλογή του Saint Laurent

Όσον αφορά τη συλλογή του Saint Laurent, ο Άντοντι Βακαρέλο προσκάλεσε το κοινό σε ένα σκηνικό μιας παριζιάνικης αυγής.

Η συλλογή έμοιαζε με κινηματογραφικό στοχασμό επάνω στην ευαλωτότητα και τον ερωτισμό. Είδαμε τσαλακωμένες υφές, το εμβληματικό μαύρο Saint Laurent να πρωταγωνιστεί αλλά και μια γενικότερη προσπάθεια να εξερευνήσει μια αρρενωπότητα που είναι ταυτόχρονα εύθραυστη και ανθεκτική.



