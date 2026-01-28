Μετά τον χαμό του Τζιόρτζιο Αρμάνι, η πρώτη συλλογή σχεδιασμένη από την ανιψιά του, Σίλβια, παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας υψηλής ραπτικής.

Η Spring/Summer 2026 συλλογή «Jade» του οίκου Armani Privé κατά κάποιον τρόπο ένα συναισθηματικό και συμβολικό πέρασμα στο νέο κεφάλαιο του οίκου. Η Σίλβια Αρμάνι σε αυτή την πρώτη couture συλλογή της «πήρε» την κληρονομιά του θείου της και την εξέλιξε.

Σαν λοιπόν μια πράξη συνέχειας και σεβασμού στην κληρονομιά του σπουδαίου σχεδιαστή, η επίδειξη πραγματοποιήθηκε στο Palazzo Armani στο Παρίσι, έναν ιστορικό χώρο που είχε αποκαταστήσει ο ίδιος ο Τζιόρτζιο Αρμάνι και που φιλοξένησε και την τελευταία του υπόκλιση.

Η πρώτη couture συλλογή της ανιψιάς του Giorgio Armani, μετά τον χαμό του – Οι αποχρώσεις του πράσινου και το νέο όραμα

Η συλλογή αποκάλυψε ξεκάθαρα τη βαθιά γνώση της Σίλβια Αρμάνι πάνω στην υψηλή ραπτική. Οι σιλουέτες παρέμειναν αυστηρά δομημένες, με άψογο tailoring, αλλά ταυτόχρονα πιο τολμηρές από το παρελθόν.

Είδαμε πουκάμισα με ανοίγματα στο πλάι, διάφανες μπλούζες και πιο αισθησιακές γραμμές. Τα κοστούμια ξεχώρισαν για τους ώμους τους ενώ τα κοντά μπολερό και τα σμόκιν από σκούρα ζακάρ απέδειξαν πως τα haute couture κομμάτια δεν στερούνται δυναμισμού.

Έντονη ήταν και η ασιατική επιρροή, ορατή στα κεντήματα, τα διακοσμητικά στοιχεία και τα κοσμήματα, που πρόσθεταν μια διακριτική πολυτέλεια χωρίς υπερβολές ωστόσο, το στοιχείο που κυριάρχησε και έδωσε ταυτότητα στη συλλογή ήταν το χρώμα το οποίο δεν ήταν άλλο από το πράσινο.

Σε δεκάδες αποχρώσεις, από lime και μέντα μέχρι tea green, το χρώμα εμφανίστηκε σε παγιέτες, μεταξωτά chiffon, tailored σακάκια και βραδινά σύνολα, δημιουργώντας μια απρόσμενη αλλά αρμονική παλέτα.