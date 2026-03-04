Capsule γκαρνταρόμπα: 10 + 1 κομμάτια που χρειάζεσαι αυτή την εποχή για να iconic και στιλάτες εμφανίσεις

Η άνοιξη είναι ίσως η πιο «μπερδεμένη» εποχή σε ό,τι αφορά την επιλογή ρούχων

Το πρωί η θερμοκρασία είναι χαμηλή, το μεσημέρι ανεβαίνει και νωρίς το απόγευμα χρειάζεσαι σίγουρα ένα πανωφόρι. Όλα τα παραπάνω μπορούν αν δημιουργήσουν μια σύγχυση, ωστόσο, η δημιουργία μιας σωστά οργανωμένης capsule γκαρνταρόμπας μπορεί να κάνει το καθημερινό ανοιξιάτικο styling απλό, ευέλικτο και κομψό.

Το μυστικό βρίσκεται στην επιλογή διαχρονικών κομματιών που συνδυάζονται εύκολα μεταξύ τους, σκέψου άνετα jeans, ευέλικτα t-shirts, διαχρονικά πανωφόρια και πρακτικά αξεσουάρ που λειτουργούν από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Όσα πρέπει να έχεις στην ανοιξιάτικη συλλογή σου για μια capsule γκαρνταρόμπα

T-shirt

Ένα λευκό ή ουδέτερο βαμβακερό t-shirt είναι η βάση για την ανοιξιάτικη γκαρνταρόμπα. Φοριέται με jeans, κάτω από σακάκι, μέσα από φούστες ή layered με cardigan.

Sneakers

Άνετα, διαχρονικά και ευέλικτα, τα sneakers συνδυάζονται με tailored παντελόνια, φορέματα ή φούστες και δίνουν μια ανεπιτήδευτη αισθητική.

Straight-leg jean

Η χρυσή τομή ανάμεσα στο skinny και το wide-leg, το Straight-leg jean κολακεύει τους περισσότερους σωματότυπους και λειτουργεί άψογα με μπαλαρίνες, loafers ή και sneakers.

Καμπαρντίνα

Η καμπαρντίνα αποτελεί το απόλυτο ανοιξιάτικο πανωφόρι. Προστατεύει από τον αέρα και τη βροχή, ενώ αναβαθμίζει αμέσως κάθε outfit, ακόμη και το πιο απλό σύνολο.

Ribbed tank top

Το ribbed tank top είναι το ιδανικό layering κομμάτι, φοριέται κάτω από πουκάμισα, σακάκια ή μόνο του τις πιο ζεστές ημέρες.

Midi φόρεμα

Θηλυκό και ευέλικτο, το midi φόρεμα συνδυάζεται με sneakers για casual εμφανίσεις ή με μπαλαρίνες και σακάκι για πιο κομψό αποτέλεσμα.

Μπαλαρίνες

Μετά τη δυναμική τους επιστροφή, οι μπαλαρίνες έχουν καθιερωθεί ως basic κομμάτι. Προσφέρουν κομψότητα και δεν στερούνται άνεσης.

Η ευρύχωρη tote τσάντα

Ιδανική για εργασία και καθημερινές εμφανίσεις. Μια ποιοτική δερμάτινη tote είναι διαχρονική επένδυση που αντέχει σε όλες τις σεζόν.

Cardigan

Απαραίτητη για τις δροσερές βραδιές, ένα cardigan φοριέται κλειστό ως μπλούζα ή και ανοιχτό πάνω από tank top και t-shirt.

Πουκάμισο

Διαχρονικό και ευέλικτο, φοριέται μέσα από παντελόνι, ανοιχτό πάνω από tank ή ακόμη και ως cover-up.

Το barn jacket

Το ενδιάμεσο πανωφόρι για τις απρόβλεπτες ημέρες, είναι πρακτικό, με τσέπες και χαλαρή εφαρμογή ενώ φυσικά προσφέρει ανεπιτήδευτο στιλ.