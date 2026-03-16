5 τσάντες που θα κάνουν θραύση αυτή την άνοιξη – και θα κρατάει κάθε fashion insider

Κάθε μία θα δώσει χαρακτήρα στις εμφανίσεις σου

Η άνοιξη θα φέρει μαζί της ανανεωμένο αέρα, τόσο σε ό,τι αφορά τα χρώματα και τις υφές όσο και σε ό,τι αφορά τα αξεσουάρ, καταλαβαίνεις λοιπόν πως οι τσάντες βρίσκονται στο επίκεντρο των τάσεων.

Οι πασαρέλες των Εβδομάδων Μόδας έδωσαν μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι θα κυριαρχήσει την άνοιξη του 2026 και αναφερόμαστε σε τσάντες από φυσικά υλικά και πρακτικά σχέδια μέχρι πιο ιδιαίτερες που ισορροπούν ανάμεσα στη λειτουργικότητα και την αισθητική.

Ποιες όμως θα γίνουν οι αγαπημένες των fashion insiders;

5 τσάντες που θα πρωταγωνιστήσουν αυτή την άνοιξη – και θα κρατάει κάθε fashion insider

Ψάθινες τσάντες αλλά αλλιώς

Αν υπάρχει ένα στιλ που μοιάζει σχεδόν συνώνυμο με την άνοιξη (και έπειτα με το καλοκαίρι), αυτό είναι οι ψάθινες και wicker τσάντες, φέτος όμως επιστρέφουν με μια πιο εκλεπτυσμένη εκδοχή.

Στις ανοιξιάτικες συλλογές των Ferragamo, Dior και Fendi είδαμε τσάντες από ρατάν και φυσικά υλικά που ξεφεύγουν από την κλασική «basket bag» αισθητική. Τα σχέδια ήταν πιο μίνιμαλ και σύγχρονα, συχνά συνδυασμένα με δερμάτινες λεπτομέρειες ή πιο δομημένα σχήματα, κάτι που τις κάνει ιδανικές για κάθε περίσταση.

Η utilitarian αισθητική

Η πρακτικότητα αποτελεί το «κλειδί» κάθε ανοιξιάτικης εμφάνισης. Πολλοί οίκοι έδειξαν τσάντες που θυμίζουν καθημερινά carryalls, σχεδιασμένες για γυναίκες που βρίσκονται συνεχώς σε κίνηση.

Στις ανοιξιάτικες συλλογές των Prada και Miu Miu οι τσάντες ήταν μεγάλες, πρακτικές και με εμφανή λειτουργικά στοιχεία, όπως εξωτερικές τσέπες ή μεταλλικά clips για κλειδιά με την αισθητική αυτή να αποτυπώνει την ανάγκη για αξεσουάρ που δεν είναι μόνο όμορφα αλλά είναι και πραγματικά.

Οι τετράγωνες totes

Οι αυστηρά τετράγωνες tote bags είναι must.Σκέψου για παράδειγμα εκείνες του οίκου Loewe οι οποίες είχαν έντονες γεωμετρικές γραμμές και δομημένο σχήμα. Εκτός από το στιλιστικό ενδιαφέρον που προσφέρουν, αυτές οι τσάντες είναι ιδιαίτερα πρακτικές, καθώς το τετράγωνο σχήμα τους επιτρέπει να χωρούν εύκολα laptop, έγγραφα ή άλλα καθημερινά αντικείμενα.

Χάντρες; Ναι!

Για όσους αγαπούν τα πιο εντυπωσιακά αξεσουάρ, η άνοιξη φέρνει πολλές επιλογές. Στις πασαρέλες των Etro, Dries Van Noten και Rabanne κυριάρχησαν τσάντες με κεντήματα, χάντρες και διακοσμητικές λεπτομέρειες.

Αυτά τα σχέδια λειτουργούν σχεδόν σαν κοσμήματα για κάθε outfit, προσθέτοντας υφή και ένταση ακόμη και σε ένα απλό σύνολο.

Οι vanity bags κάνουν δυναμικό comeback

Μια ακόμη τάση που ξεχώρισε είναι οι vanity bags, οι μικρές τσάντες που θυμίζουν νεσεσέρ καλλυντικών. Στις συλλογές των Louis Vuitton, Loro Piana, Celine και Victoria Beckham εμφανίστηκαν μικρές, structured τσάντες με φερμουάρ στο επάνω μέρος και κομψή κατασκευή. Το σχήμα τους είναι ταυτόχρονα πρακτικό και κομψό, ενώ το compact μέγεθός τους τις καθιστά ιδανικές για καθημερινές εμφανίσεις αλλά και για πιο βραδινά looks.