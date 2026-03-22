Μόδα Άνοιξη 2026: Τα αξεσουάρ που θα τρεντάρουν και θα δώσουν luxury vibes και στο πιο basic look

Θα απογειώσουν κάθε look

Η άνοιξη είναι η εποχή που όλοι αναζητάμε μια αφορμή για ανανέωση και, τα αξεσουάρ, οι μικρές λεπτομέρειες που δίνουν ενδιαφέρον ακόμη και στο πιο απλό outfit, επανέρχονται ξανά πιο δυναμικά από ποτέ. Οι μικρές λεπτομέρειες άλλωστε μπορούν να αλλάξουν εντελώς ένα outfit, πόσο μάλλον αυτή την εποχή.

Φέτος την άνοιξη, πολλά είναι τα αξεσουάρ που μονοπωλούν το ενδιαφέρον των It Girls, με την παρακάτω λίστα να αποτελεί την έμπνευση που χρειάζεσαι για να δώσεις στην ανοιξιάτικη γκαρνταρόμπα σου αυτή την luxury πινελιά που χρειάζεται.

Τα αξεσουάρ που θα τρεντάρουν αυτή την άνοιξη και θα δώσουν luxury vibes και στο πιο basic look

Silk capes

Οι μεταξωτές κάπες είναι ένα κομψό και εντυπωσιακό αξεσουάρ που μπορεί να φορεθεί πάνω από ένα απλό outfit. Δίνουν κίνηση και κομψότητα στο σύνολο και ταιριάζουν τόσο με casual ρούχα όσο και με πιο επίσημα φορέματα.

Woven leather bags

Οι πλεκτές δερμάτινες τσάντες γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς. Έχουν ιδιαίτερη υφή και μπορούν να δώσουν χαρακτήρα ακόμη και σε ένα απλό καθημερινό look. Πολλοί influencers τις χρησιμοποιούν ως καθημερινή τσάντα γιατί είναι πρακτικές αλλά και πολύ στιλάτες.

Χρωματιστές κάλτσες

Οι χρωματιστές κάλτσες φαίνεται ότι θα αντικαταστήσουν τις κλασικές λευκές και γκρι. Είανι ένας έξυπνος και κομψός τρόπος να παίξεις με το outfit σου και οι περισσότερες γυναίκες της μόδας τις συνδυάζουν με loafers, ακόμη και γόβες και δημιουργούν ένα πιο μοντέρνο αποτέλεσμα.

Vintage-inspired brooches

Οι καρφίτσες έχουν επιστρέψει δυναμικά στη μόδα. Μπορούν να τοποθετηθούν σε σακάκια, πουκάμισα, t- shirts ή ακόμα και σε τσάντες. Πολλά It Girls τις επιλέγουν γιατί προσθέτουν μια πιο προσωπική και ρετρό πινελιά στο ντύσιμο ενώ δεν είναι και λίγες οι φορές που θα δεις τις γυναίκες να συνδυάζουν πολλές μαζί.

Flat caps

Τα flat caps, τα κλασικά καπέλα που δίνουν luxury vibes, επανέρχεται στη μόδα. Αν και πολλοί τα συνδέουν με το φθινόπωρο, μπορούν να φορεθούν και την άνοιξη σε πιο ελαφριά υφάσματα και χρώματα και το καλύτερο; ταιριάζουν πολύ με απλά outfits, όπως ένα T-shirt και μια φούστα ή ένα τζιν.