Η μόδα της άνοιξης χαρακτηρίζεται από ρούχα που συνδυάζουν πρακτικότητα και στιλ και καθώς κάνει δειλά την εμφάνισή της, και οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, ορισμένα item (όπως ένα πανωφόρι) επανέρχονται δυναμικά στις τάσεις, με τα ευέλικτα και πασπαρτού κομμάτια της γκαρνταρόμπας να αποτελούν εξαιρετική λύση για τον μεταβατικό καιρό.

Τα ελαφριά πανωφόρια έχουν, όπως καταλαβαίνεις, την τιμητική τους ωστόσο ένα από εκείνα που έρχονται αυτή τη φορά στο προσκήνιο είναι τα αντιανεμικά τζάκετ, τα οποία έχουν επιστρέψει δυναμικά από τα ‘80s και αποτελούν πλέον Νο1 τάση.

Το απρόσμενο πανωφόρι που κυριαρχεί τώρα έρχεται από τα '80s και είναι ευέλικτο και cool

Ένα αντιανεμικό τζάκετ, γνωστό και ως windbreaker jacket, ξεχωρίζει γιατί είναι ελαφρύ, άνετο και ιδανικό για μεταβατικές εποχές όπως η άνοιξη. Συνδυάζει το athleisure στοιχείο με μια πιο μοντέρνα αισθητική, κάτι που το κάνει ιδιαίτερα ευέλικτο και μπορεί να φορεθεί τόσο σε καθημερινές εμφανίσεις όσο και σε πιο προσεγμένες περιστάσεις, προσθέτοντας έναν χαλαρό αλλά στιλάτο χαρακτήρα.

Με μια γρήγορη έρευνα στα προφίλ των πιο στιλάτων κοριτσιών της μόδας μπορεί κανείς να παρατηρήσει πως, το αντιανεμικό τζάκετ βρίσκεται στη συλλογή τους, αφενός για όλους τους παραπάνω λόγους, αφετέρου διότι είναι ιδανικό για τις ημέρες που ο καιρός αλλάζει μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο τουλάχιστον εικοσιπέντε φορές.

Πώς θα το φορέσεις; Το αντιανεμικό τζάκετ μπορεί να συνδυαστεί τέλεια με τζιν και sneakers για μια άνετη casual εμφάνιση, μπορεί όμως επίσης να φορεθεί επάνω από ένα tailored outfit, όπως ένα υφασμάτινο παντελόνι ή μια φούστα. Αυτός ο συνδυασμός προσθέτει μια ενδιαφέρουσα αντίθεση ανάμεσα στο sporty και το κομψό, στοιχείο που έχουμε δει να εντυπωσιάζει τις fashion insiders.

Α θέλεις λοιπόν να προσθέσεις ένα αντιανεμικό τζάκετ στη συλλογή σου και δεν ξέρεις πως, παρακάτω έχουμε κάποια looks για να εμπνευστείς.

