Τα παπούτσια της γιαγιάς σου έχουν γίνει το απόλυτο trend της σεζόν – Εσύ θα τα φορέσεις;

Τα grandma shoes θα κυριαρχήσουν αυτή τη σεζόν

Αν υπάρχει ένα trend που καταφέρνει να συνδυάσει άνεση, κομψότητα και μια δόση νοσταλγίας, αυτό είναι τα grandma shoes. Τα παπούτσια που κάποτε συνδέονταν με πιο παραδοσιακό στιλ επιστρέφουν δυναμικά και γίνονται η πιο απρόσμενη fashion επιλογή της άνοιξης.

Τα grandma shoes είναι εμπνευσμένα από κλασικά, διαχρονικά σχέδια που δίνουν έμφαση στην πρακτικότητα και τη διακριτική κομψότητα. Συνήθως έχουν τετράγωνη ή αμυγδαλωτή μύτη, χαμηλό τακούνι ή καθόλου και καθαρές γραμμές χωρίς υπερβολές.

Η τάση εμφανίστηκε έντονα τόσο στο street style όσο και σε εμφανίσεις των celebrities, με χαρακτηριστικά looks που συνδυάζουν grandma shoes με τζιν κάθε γραμμής, από ίσια μέχρι baggy.

Παράλληλα, στις πασαρέλες και στις συλλογές για την άνοιξη, brands και designers επανέφεραν πιο «ήσυχα» και κλασικά παπούτσια, αποδεικνύοντας ότι η κομψότητα δεν χρειάζεται υπερβολή για να ξεχωρίσει ενώ το καλύτερο είναι πως, μπορείς να τα φοράς όλη μέρα χωρίς να σε κουράζουν.

Τα παπούτσια που μπορείς να δοκιμάσεις

Μπαλαρίνες με αμυγδαλωτή μύτη

Κομψές και minimal, είναι ιδανικές για καθημερινά looks. Ταιριάζουν τέλεια με ίσια jeans και πουκάμισα, δημιουργώντας ένα καθαρό και ισορροπημένο αποτέλεσμα.

Pumps με χαμηλό, χοντρό τακούνι

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά grandma styles. Θηλυκά αλλά άνετα, δίνουν μια polished πινελιά ακόμα και στα πιο casual outfits.

Loafers με τακούνι

Συνδυάζουν πρακτικότητα και στιλ, είναι ιδανικά για πιο tailored εμφανίσεις, αλλά λειτουργούν εξίσου καλά και με πιο χαλαρά jeans.

Mary Janes

Με το χαρακτηριστικό λουράκι τους, προσθέτουν μια ρομαντική και παιχνιδιάρικη διάθεση και φοριούνται εύκολα με baggy jeans για ένα σύγχρονο twist.

Σανδάλια με χοντρά λουράκια

Άνετα και σταθερά, είναι η τέλεια επιλογή για πιο ζεστές μέρες. Δίνουν ισορροπία σε πιο loose και relaxed σύνολα.