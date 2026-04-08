3 ρομαντικές και ευέλικτες τάσεις που πρέπει να προσθέσεις τώρα στη συλλογή σου, σύμφωνα με όλα τα It Girls

Αν υπάρχει κάτι που μας αποδεικνύουν τα It Girls, είναι ότι οι τάσεις δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκες για να δείχνουν επίκαιρες, αντίθετα, τα πιο «έξυπνα» trends είναι αυτά που μπορείς να συνδυάσεις εύκολα και να δώσουν στο στιλ σου αυτό το ανεπιτήδευτο cool αποτέλεσμα.

Από ρομαντικές λεπτομέρειες και το denim που επιστρέφει μέχρι τα θηλυκά παπούτσια που κάνουν τη διαφορά, παρακάτω έχουμε τα 3 items που ξεχωρίζουν αυτή τη στιγμή και αξίζει να προσθέσεις στη γκαρνταρόμπα σου τώρα.

3 τάσεις που πρέπει να προσθέσεις τώρα στη συλλογή σου, σύμφωνα με τα It Girls

Κομμάτια με δαντελένιες λεπτομέρειες

Η τάση των lace-trim κομματιών έρχεται κατευθείαν από την αισθητική των 90s και από τα lingerie-inspired looks που βλέπουμε παντού τα τελευταία χρόνια. Από slip φορέματα μέχρι camisoles και σατέν φούστες, η δαντέλα επιστρέφει πιο ανανεωμένη από ποτέ. Την είδαμε σε It girls και fashion insiders που τη συνδυάζουν είτε σε total romantic looks είτε σε πιο εκκεντρικά outfits με jeans και oversized jackets.

Bootcut jeans

Τα skinny μπορεί να μην έχουν εξαφανιστεί, αλλά τα bootcut jeans κάνουν ξεκάθαρα comeback. Με ρίζες στα '00s και έντονη επιρροή από vintage εμφανίσεις, αυτό το στιλ ισορροπεί ανάμεσα στο εφαρμοστό και το χαλαρό, δημιουργώντας μια πιο μακρόστενη γραμμή στο σώμα. Τα βλέπουμε παντού, από street style εμφανίσεις μέχρι πιο εκλεπτυσμένα looks με blazers και heels. Είναι ίσως το πιο εύκολο denim να εντάξεις στην καθημερινότητά σου, γιατί ταιριάζει με sneakers, μπαλαρίνες αλλά και slingbacks.

Kitten heels

Τα kitten heels αποδεικνύουν ότι η κομψότητα δεν χρειάζεται ύψος. Με τη μικρή, λεπτή φτέρνα τους, αποτελούν μια πιο άνετη αλλά εξίσου chic εναλλακτική στα ψηλοτάκουνα, ενώ παραπέμπουν σε μια διαχρονική, σχεδόν παριζιάνικη αισθητική. Είναι ιδανικά αν θέλεις να δείχνεις περιποιημένη χωρίς να θυσιάζεις την άνεση και ειλικρινά, δύσκολα θα βρεις πιο ευέλικτο παπούτσι για την άνοιξη.