Η άνοιξη και μετέπειτα το καλοκαίρι φέρνουν μαζί τους μια πιο παιχνιδιάρικη και κυρίως ονειρική διάθεση στο ντύσιμο, καταλαβαίνεις λοιπόν πως τα φορέματα βρίσκονται ξεκάθαρα στο επίκεντρο.

Από ρομαντικές υφές μέχρι πιο σύγχρονες γραμμές και statement λεπτομέρειες, τα trends της σεζόν ισορροπούν ανάμεσα στο ανεπιτήδευτο και το εκλεπτυσμένο, το ρομαντικό και το κλασικό.

Αν σκέφτεσαι να ανανεώσεις τη γκαρνταρόμπα σου λοιπόν και να προσθέσεις φορέματα στη συλλογή σου, παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει τα στιλ στα οποία αξίζει να επενδύσεις.

Φόρεμα αλλά με twist: 5 στιλ που θα βλέπουμε παντού και δίνουν σε κάθε εμφάνιση προσωπικότητα

Φορέματα με βολάν και layers

Τα φορέματα με βολάν, ή αλλιώς τα tiered dresses είναι ίσως το πιο «εύκολο» statement της σεζόν. Με πολλαπλά layers και ανάλαφρη κίνηση, δίνουν όγκο χωρίς να βαραίνουν το look. Φοριούνται ιδανικά με φλατ σανδάλια ή διακριτικά κοσμήματα, αφήνοντας το ίδιο το φόρεμα να πρωταγωνιστεί.

Playful και bold prints

Τα prints επιστρέφουν πιο δυναμικά από ποτέ. Από φλοράλ και πουά μέχρι zebra και πιο artsy μοτίβα, το ζητούμενο είναι η έκφραση. Είναι μια τάση που συνδέεται με το dopamine dressing, δηλαδή το ντύσιμο που ανεβάζει τη διάθεση, και φέρνει την καλοκαιρινή διάθεση στη ντουλάπα μας.

Drop-waist

Η χαμηλή μέση κάνει δυναμικό comeback, φέρνοντας μαζί της μια πιο ρευστή και θηλυκή σιλουέτα. Εμπνευσμένα από παλιότερες δεκαετίες αλλά επαναπροσδιορισμένα με μοντέρνο τρόπο, τα drop-waist φορέματα... «μακραίνουν» το σώμα και δημιουργούν μια ιδιαίτερη σχεδόν αριστοκρατική κομψότητα. Φοριούνται τέλεια με kitten heels ή ακόμα και sneakers για πιο casual προσέγγιση.

Sheer

Τα sheer φορέματα γίνονται πιο σοφιστικέ. Η διαφάνεια έρχεται στα μανίκια, τις φούστες ή σε layering που δημιουργούν βάθος και αυτή είναι μια τάση που παίζει πολύ με το styling.

Πλισέ

Τα πλισέ δεν φεύγουν ποτέ από τη μόδα, αλλά φέτος επιστρέφουν πιο ανανεωμένα. Με έμφαση στην υφή και την κίνηση, τα πλισέ φορέματα συνδυάζουν κομψότητα και πρακτικότητα και λειτουργούν σαν λευκός καμβάς με τον οποίο μπορείς να δημιουργήσεις πολλά σύνολα, από το γραφείο μέχρι και την έξοδο στην πόλη.