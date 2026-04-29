Αν υπάρχει ένα στιλ παπουτσιών το οποίο αγαπά η πλειοψηφία των γυναικών, αυτό είναι σίγουρα οι μπαλαρίνες και δη οι κόκκινες.

Τα κομψά αυτά φλατ που λατρεύουν οι πιο κομψές Γαλλίδες, οι μπαλαρίνες, με τον ρομαντικό τους χαρακτήρα αλλά και την ευελιξία που χαρίζουν, μπορούν να συνδυαστούν τόσο με chic κομμάτια, όσο και με πιο casual σύνολα από το πρωί μέχρι το βράδυ, αυτός είναι άλλωστε και ένας από τους λόγους που κερδίζουν τη θέση τους στις καρδιές των fashion lovers.

Κόκκινες μπαλαρίνες: 10 +1 looks που θα σε πείσουν να προσθέσεις το αγαπημένο φλατ των Γαλλίδων στη συλλογή σου

Όσο για το χρώμα, το κόκκινο για ακόμη μια σεζόν θα έχει πρωταγωνιστική θέση, με οίκους υψηλής ραπτικής να ορκίζονται ξανά στην κομψότητα και τη φινέτσα του χρώματος αυτού.

Καταλαβαίνεις λοιπόν πως ο συνδυασμός αυτών των δύο, μπαλαρίνας και κόκκινου χρώματος είναι ανεπανάληπτος. Αν λοιπόν θέλεις να προσθέσεις τις κόκκινες μπαλαρίνες στη συλλογή σου, παρακάτω σου έχουμε μεριά looks που θα θέλεις να αντιγράψεις Asap.

