Το φετινό καλοκαίρι θα είναι fun και στιλάτο

Οι νέες τάσεις που ήδη κυριαρχούν, από τις πασαρέλες στις νέες συλλογές και από τα social media στις εμφανίσεις των πιο στιλάτων γυναικών, συνδυάζουν νοσταλγία και θηλυκότητα αποδεικνύοντας πως η μόδα φέτος παίζει ανάμεσα στο διαχρονικό chic και τη σύγχρονη υπερβολή, με τις fashion lovers να τολμούν περισσότερο, τόσο στα χρώματα όσο και στις σιλουέτες.

Από την επιρροή της διαχρονικής αισθητικής της Κάρολιν Μπεσέτ Κένεντι μέχρι τα sexy lace looks και την επιστροφή των graphic t-shirts, το φετινό καλοκαίρι φέρνει trends που μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν τόσο στην καθημερινότητα όσο και στις βραδινές εμφανίσεις.

Οι τάσεις που θα κυριαρχήσουν το καλοκαίρι του 2026: Από την τολμηρή θηλυκότητα στην sporty αισθητική

The CBK Effect

Η αισθητική της Κάρολιν Μπεσέτ Κένεντι συνεχίζει να επηρεάζει τη μόδα και του καλοκαιριού. Καθαρές γραμμές, λευκά πουκάμισα, σατέν φούστες και διαχρονικά slingback heels συνθέτουν το απόλυτο quiet luxury look. Πρόκειται για μία κομψή και «ήσυχη» αισθητική που αποπνέει πολυτέλεια χωρίς υπερβολές ενώ παραμένει πάντα επίκαιρη.

Το μωβ γίνεται το χρώμα της σεζόν

Αν υπάρχει ένα χρώμα που θα κυριαρχήσει φέτος το καλοκαίρι, αυτό είναι το μωβ σε όλες του τις αποχρώσεις. Από βαθύ royal purple μέχρι πιο παστέλ λιλά, μεγάλοι οίκοι όπως η Prada και η Celine το ανέδειξαν στις συλλογές τους και, αυτό λέει πολλά.

Τα αξεσουάρ σε πρωταγωνιστική θέση

Το καλοκαίρι του 2026 δεν θέλει minimal αξεσουάρ. Θα δούμε oversized γυαλιά ηλίου, μεταξωτά φουλάρια δεμένα με δημιουργικούς τρόπους και έντονες ζώνες με μεγάλες αγκράφες δίνουν χαρακτήρα ακόμη και στα πιο basic looks. Οι λεπτομέρειες πλέον κάνουν τη διαφορά και μετατρέπουν ένα απλό outfit σε fashion statement.



Η επιστροφή των graphic t-shirts

Τα graphic t- shirts επιστρέφουν δυναμικά και φοριούνται πλέον όχι μόνο casual αλλά και σε πιο chic εμφανίσεις. Συνδυάζονται με tailored παντελόνια και pencil φούστες, blazer ή ακόμη και στην παραλία.



Η θηλυκότητα γίνεται πιο τολμηρή

Δαντέλα, διαφάνειες, pencil skirts και ψηλοτάκουνα δημιουργούν το απόλυτο sexy trend της χρονιάς. Οίκοι όπως Gucci και Tom Ford επαναφέρουν τη δυναμική θηλυκότητα μέσα από πιο αισθησιακά looks που συνδυάζουν glam διάθεση και αυτοπεποίθηση.



Η sporty αισθητική

Η sporty αισθητική επίσης επιστρέφει πιο stylish από ποτέ. Football jerseys, track shorts και sneakers φοριούνται πλέον ακόμη και με πιο θηλυκά στοιχεία. Η τάση αυτή παντρεύει το sporty στοιχείο με τη high fashion αισθητική και ήδη θεωρείται από τις πιο viral του φετινού καλοκαιριού.