Χρειαζόμαστε όντα κάθε σεζόν καινούργια ρούχα για να δείχνουμε στιλάτες;

Στην πραγματικότητα αρκεί να δεις διαφορετικά αυτά που ήδη έχεις στη γκαρτναρόμπα σου αφού με μικρές αλλαγές στο styling, τα basics μπορούν να αποκτήσουν εντελώς νέο χαρακτήρα χωρίς να ξοδέψεις ευρώ.

Από layering μέχρι πιο έξυπνη χρήση αξεσουάρ, τα fashion girls φέτος δείχνουν πως το μυστικό δεν είναι πάντα τα καινούργια κομμάτια αλλά ο τρόπος που τα συνδυάζεις.

5 + 1 styling hacks που θα ανανεώσουν τα καλοκαιρινά σου looks με μηδέν ευρώ

Οversized γραμμές

Τα πιο χαλαρά και oversized fits συνεχίζουν να κυριαρχούν. Ένα φαρδύ πουκάμισο, ένα loose t-shirt ή ένα wide-leg παντελόνι δίνουν ανεπιτήδευτη αίσθηση και κάνουν το look να δείχνει πιο σύγχρονο.

Παίξε με διαφορετικές υφές

Το καλοκαίρι δεν σημαίνει μόνο λινό και βαμβάκι. Crochet, πλεκτά, σατέν ή suede λεπτομέρειες μπορούν να κάνουν ένα απλό outfit να δείχνει πιο ενημερωμένο και stylish.

Φόρεσε mini φόρεμα πάνω από παντελόνι

Ένα trend που έχει επιστρέψει δυναμικά είναι το layering φορέματος με παντελόνι. Ένα mini dress επάνω από λινό ή φαρδύ παντελόνι δημιουργεί πιο ενημερωμένο στιλιστικά αποτέλεσμα και λειτουργεί ιδανικά τις ημέρες που ο καιρός αλλάζει συνεχώς.

Δοκίμασε layering με t-shirts

Ένα λευκό t-shirt κάτω από ένα tank top μπορεί να κάνει το outfit να δείχνει πιο cool. Είναι ο πιο εύκολος τρόπος να δώσεις διάσταση ακόμα και στα πιο basic κομμάτια.

Φόρεσε πολλά κοσμήματα μαζί

Τα layered necklaces, τα bangles και τα statement σκουλαρίκια δίνουν προσωπικότητα ακόμη και στο πιο απλό outfit και, το καλοκαίρι είναι η ιδανική εποχή για πιο playful και γεμάτο styling.

Δώσε έμφαση στα παπούτσια

Μερικές φορές ένα εκκεντρικό ή ιδιαίτερο ζευγάρι παπούτσια αρκεί για να αλλάξει εντελώς το outfit. Ένα κόκκινο σανδάλι ή ένα ιδιαίτερο mule μπορεί να γίνει το statement στοιχείο του look σου.

