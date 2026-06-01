Για να δώσεις χαρακτήρα ακόμη και σε ένα basic look

Υπάρχουν κάποια αξεσουάρ που μπορούν να μεταμορφώσουν ακόμη και το πιο απλό outfit και, αν το 2026 μάς έχει μάθει κάτι αυτό είναι πως τα αξεσουάρ έχουν τεράστια βαρύτητα.

Από τα oversized κολιέ μέχρι τις woven bags, τα It Girls επενδύουν ολοένα και περισσότερο σε statement λεπτομέρειες που χαρίζουν μια αβίαστα cool αισθητική σε κάθε εμφάνιση και το καλύτερο είναι πως δεν χρειάζεται να αλλάξεις την γκαρνταρόμπα σου για να ανανεωθείς. Αρκεί ένα σωστό αξεσουάρ για να δώσεις χαρακτήρα ακόμη και σε ένα basic look.

5 + 1 αξεσουάρ που έχεις ήδη στη συλλογή σου και θα απογειώσουν κάθε εμφάνιση

Μακριά pendant necklaces

Τα μακριά necklaces με κορδόνια, δέρμα ή oversized pendants επιστρέφουν δυναμικά και γίνονται το απόλυτο layering piece της σεζόν. Δίνουν boho-luxury vibes και ταιριάζουν ιδανικά με λευκά t-shirts, λινά φορέματα και minimal tops.

Headscarves

Τα μαντήλια στα μαλλιά επιστρέφουν για ακόμη μια φορά με πιο elevated αισθητική όμως. Silk scarves, bandana prints και polka dots χαρίζουν μια Παριζιάνικη φινέτσα και retro glamour αισθητική σε κάθε καλοκαιρινή εμφάνιση.

Statement ζώνες

Οι εντυπωσιακές ζώνες με oversized αγκράφες και μεταλλικές λεπτομέρειες είναι το item που αναβαθμίζει ακόμα και το πιο βαρετό outfit.

Woven bags

Οι woven bags είναι ήδη οι αγαπημένες των fashion insiders για το καλοκαίρι 2026. Από μεγάλες totes μέχρι μικρές shoulder bags, προσθέτουν effortless πολυτέλεια και μια καλοκαιρινή αισθητική που όλες θέλουμε.

Bucket hats

Το bucket hat επιστρέφει πιο sophisticated και minimal. Ψάθινα σχέδια, raffia υφές και διακριτικές metallic λεπτομέρειες το μετατρέπουν σε απαραίτητο καλοκαιρινό αξεσουάρ.

Scarf belts

Η τάση από την περσινή σεζόν που θέλει τα μαντήλια να γίνονται ζώνες δεν έχει σταματήσει να γοητεύει τα κορίτσια της μόδας. Και αυτό το καλοκαίρι οι πιο ενημερωμένες γυναίκες φορούν τα μαντήλια τους σαν ζώνη απογειώνοντας κάθε look.