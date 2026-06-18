Για να κρατήσεις τα ρούχα σου για χρόνια

Το άπλωμα των ρούχων είναι μια καθημερινή συνήθεια που οι περισσότεροι κάνουμε χωρίς να αναλύουμε ιδιαίτερα ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα μανταλάκια μπορεί να επηρεάσει την εμφάνιση και τη διάρκεια ζωής των ρούχων μας.

Τα έντονα σημάδια που εν φεύγουν στην επόμενη πλύση, οι ζάρες που καταστρέφουν την επιφάνεια του ρούχου και η παραμόρφωση του υφάσματος, είναι μερικά μονάχα από τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν όταν τα ρούχα δεν απλώνονται σωστά, ευτυχώς όμως υπάρχουν απλές λύσεις που μπορούν να προστατεύσουν τα αγαπημένα σου items και να τα διατηρήσουν σαν καινούργια για καιρό.

Τα πιο κοινά λάθη που κάνεις στο άπλωμα των ρούχων και καταστρέφεις τα αγαπημένα σου items

Πώς να αποφύγεις τα σημάδια από τα μανταλάκια

Άπλωσε τα ρούχα από την ανάποδη πλευρά. Με αυτόν τον τρόπο, τυχόν σημάδια από τα μανταλάκια ή η ακόμη και επίδραση του ήλιου δεν θα είναι εμφανή στην εξωτερική πλευρά του υφάσματος.

Χρησιμοποίησε κρεμάστρες για ευαίσθητα ρούχα

Πουκάμισα, μπλούζες και άλλα ευαίσθητα κομμάτια διατηρούν καλύτερα το σχήμα τους όταν στεγνώνουν σε κρεμάστρα.

Στερέωσε τα ρούχα από σημεία που δεν φαίνονται

Οι ραφές, τα στριφώματα και οι ζώνες των παντελονιών είναι ιδανικά σημεία, καθώς τυχόν σημάδια παραμένουν διακριτικά.

Απέφυγε να κρεμάς βαριά ρούχα από τους ώμους

Ζακέτες, πλεκτά και ιδίως τώρα το καλοκαίρι φορέματα, μπορεί να τεντώσουν και να χάσουν το αρχικό τους σχήμα.

Προτίμησε μανταλάκια με μαλακή επιφάνεια

Τα ειδικά σχεδιασμένα μανταλάκια μειώνουν την πίεση στο ύφασμα και περιορίζουν την εμφάνιση έντονων σημαδιών.

Χρησιμοποίησε απλώστρα για τα πιο ευαίσθητα υφάσματα

Μια απλώστρα προσφέρει πιο ομοιόμορφη στήριξη και βοηθά στην αποφυγή τσακισμάτων και παραμορφώσεων, σε αντίθεση με τα σχοινιά.

