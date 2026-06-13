Έχεις και εσύ ένα σκαμπό στο δωμάτιο σου γεμάτο ρούχα; Πώς θα σταματήσεις αυτή τη συνήθεια

Όλοι έχουμε μια πολυθρόνα στην κρεβατοκάμαρα γεμάτη ρούχα. Με την προοπτική πως θα τακτοποιήσουμε, καταλήγει να έχει επάνω της ολόκληρη την γκαρνταρόμπα, πώς θα σταματήσεις λοιπόν αυτή τη συνήθεια;

Το να αφήνεις τα ρούχα σου στην πολυθρόνα σε καθημερινή βάση αποτελεί πια μια καθημερινή συνήθεια που μπορεί να ξεκινά αθώα, αλλά συχνά καταλήγει να δημιουργεί ακαταστασία και να κάνει το δωμάτιό σου να δείχνει μονίμως ανοργάνωτο. Άσε που δεν βρίσκεις τίποτα να φορέσεις μετά από λίγο καιρό.

Τι κρύβεται πίσω από αυτή τη συνήθεια; Σύμφωνα με ειδικούς στην οργάνωση χώρων, όταν ένα αντικείμενο καταλήγει ξανά και ξανά στο ίδιο σημείο, συνήθως υπάρχει ένας λόγος: είτε δεν έχει μια συγκεκριμένη θέση αποθήκευσης είτε η θέση που του έχουμε ορίσει δεν είναι πρακτική και εύκολα προσβάσιμη.

Για καλή μας τύχη, με μερικές μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα και λίγη καλύτερη οργάνωση, μπορείτε να περιορίσετε αυτή τη συνήθεια και να διατηρήσετε την κρεβατοκάμαρα πιο τακτοποιημένη.

Τι μπορείς να κάνεις για να σταματήσεις την κακή αυτή συνήθεια

• Δώστε σε κάθε αντικείμενο το δικό του μέρος

Κάθε τσάντα, μπουφάν ή αξεσουάρ πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη θέση μέσα στο σπίτι. Όταν γνωρίζετε ακριβώς πού ανήκει κάτι, είναι πιο εύκολο να το τακτοποιείτε αμέσως μόλις επιστρέφετε.

• Οργάνωσε ντουλάπες και συρτάρια

Πολλές φορές τα πράγματα καταλήγουν στην πολυθρόνα επειδή οι ντουλάπες είναι ήδη γεμάτες. Ένα μικρό ξεκαθάρισμα μπορεί να δημιουργήσει τον απαραίτητο χώρο ώστε η αποθήκευση να γίνει πιο εύκολη και πρακτική.

• Χρησιμοποιήσε γάντζους, καλάθια και κουτιά

Οι γάντζοι στον τοίχο ή τα διακοσμητικά καλάθια μπορούν να λειτουργήσουν ως χώροι προσωρινής αποθήκευσης για καθημερινά αντικείμενα.

• Καθιερώσε ένα εβδομαδιαίο reset

Αφιερώσε λίγα λεπτά μία φορά την εβδομάδα για να επιστρέψουν όλα τα αντικείμενα στη θέση τους. Όταν η διαδικασία γίνεται τακτικά, η ακαταστασία δεν προλαβαίνει να συσσωρευτεί.



• Απομάκρυνε την «προβληματική» πολυθρόνα

Ακούγεται ακραίο, αλλά πολλές φορές λειτουργεί. Αν μια συγκεκριμένη καρέκλα έχει μετατραπεί σε μόνιμο σημείο συσσώρευσης, δοκιμάστε να τη μετακινήσετε ή να την απομακρύνετε προσωρινά. Συχνά αυτό αρκεί για να σπάσει η συνήθεια.

