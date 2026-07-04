Saturday Inspo: 7 looks εμπνευσμένα από τις πιο κομψές Γαλλίδες για τις διακοπές σου
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
4 Ιουλίου 2026
Οι Γαλλίδες φημίζονται για το κομψό και ανεπιτήδευτο στιλ τους, στοιχεία που πάντοτε εμπνέουν τις γυναίκες από κάθε γωνιά του πλανήτη. Η διαχρονική φινέτσα είναι ένα από τα στοιχεία που τις ακολουθεί σε κάθε εμφάνισή τους και κάθε περίσταση, και αυτό φυσικά δεν θα άλλαζε στις εμφανίσεις των διακοπών τους.
Τα looks τους χαρακτηρίζονται από ένα λιτό και αέρινο vibeκαι, μια αίσθηση ανεμελιάς και νότες ρομαντισμού. Συχνά επιλέγουν ελαφριές υφές, γήινες αποχρώσεις, crochet φορέματα και κομψά σετ σε ουδέτερους τόνους. Τα αγαπημένα τους αξεσουάρ είναι το ψάθινο καλάθι- και το καπέλο, ενώ οι κόκκινες μπαλαρίνες, τα Mary Janes και τα μεταξωτά μαντήλια συμπληρώνουν κάθε ανεπιτήδευτο σύνολό τους.
Αν θέλεις και εσύ να αντιγράψεις τα καλοκαιρινά τους looks, παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μία σειρά από εμφανίσεις των πιο στιλάτων γυναικών της φωτεινής πόλης για να εμπνευστείς και να ξεχωρίσεις αυτό το καλοκαίρι, τόσο στην πόλη όσο και στο νησί.
Saturday Inspo: 7 looks εμπνευσμένα από τις πιο κομψές Γαλλίδες για τις διακοπές σου
Λινό σετ
Σαγιονάρες
Κάπρι
Raffia αξεσουάρ
Mary Janes
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