5 + 1 σορτς που πρέπει να έχεις στη συλλογή σου αυτή τη σεζόν – Για εμφανίσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ

Αν υπάρχει ένα κομμάτι που δεν λείπει ποτέ από την καλοκαιρινή γκαρνταρόμπα, αυτό είναι σίγουρα το σορτς.

Δροσερό, άνετο και εύκολο στο styling, ένα σορτς προσαρμόζεται σε κάθε περίσταση, από τις πρωινές βόλτες στην πόλη μέχρι τις διακοπές και τις βραδινές εξόδους.

Το φετινό καλοκαίρι οι τάσεις δίνουν έμφαση στην ευελιξία, με σχέδια που καλύπτουν κάθε αισθητική, από το διαχρονικό tailoring μέχρι τις πιο τολμηρές επιλογές.

Οι συλλογές των σχεδιαστών και οι εμφανίσεις των fashion insiders δείχνουν πως τα σορτς αποκτούν πιο πρωταγωνιστικό ρόλο από ποτέ. Οι νέες γραμμές, τα ανάλαφρα υφάσματα και οι διαφορετικές υφές προσφέρουν αμέτρητες δυνατότητες στους συνδυασμούς, ενώ μπορούν εύκολα να φορεθούν τόσο με basic tops όσο και με πιο ιδιαίτερα κομμάτια.

Βρες παρακάτω τα σορτς που ξεχωρίζουν αυτή τη σεζόν



Crochet

Τα πλεκτά σχέδια συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν. Είναι ιδανικά για διακοπές, παραθαλάσσιους προορισμούς αλλά και χαλαρές εμφανίσεις στην πόλη, προσθέτοντας μια boho αισθητική στο ντύσιμο.

Τζιν

Ένα από τα πιο διαχρονικά κομμάτια της ντουλάπας επιστρέφει δυναμικά. Οι πιο μοντέρνες επιλογές κινούνται σε πιο χαλαρές γραμμές και με μήκος που φτάνει λίγο πιο πάνω από το γόνατο, προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση και πιο σύγχρονο αποτέλεσμα.

Σατέν με δαντέλα

Για όσες αγαπούν τις fashion-forward τάσεις, τα σατέν με δαντέλα αποτελούν μία από τις πιο κομψές επιλογές της σεζόν και συνδυάζονται ιδανικά με όλα όσα έχεις στη συλλογή σου.

Αθλητικά

Τα track shorts ξεφεύγουν από τα όρια του athleisure style. Φοριούνται πλέον με πουκάμισα, tailored σακάκια ή t-shirts, δημιουργώντας σύγχρονα looks που συνδυάζουν άνεση και στιλ.

Λινά

Το λινό παραμένει το απόλυτο ύφασμα του καλοκαιριού. Τα λινά σε λευκές, μπεζ ή γήινες αποχρώσεις αποτελούν ιδανική επιλογή για κομψές εμφανίσεις από το πρωί έως το βράδυ.

Tailored

Οι αυστηρές γραμμές και οι καλοραμμένες σιλουέτες δίνουν στα σορτσάκια πιο elegant χαρακτήρα. Είναι η ιδανική εναλλακτική αντί για φούστα ή παντελόνι στο γραφείο και μπορούν να συνδυαστούν εύκολα με loafers, mules ή πέδιλα.