Θα τα κρατήσεις μια ζωή

Τα thrift stores δεν είναι πλέον μόνο ο «παράδεισος» των vintage lovers αλλά έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα πιο hot spot αν θέλεις να ανανεώσεις το στιλ σου με μοναδικά κομμάτια σε προσιτές τιμές και σε καλή ποιότητα.

Και ενώ όλοι μιλούν για τα ρούχα, εγώ έρχομαι τώρα να σου πως πως, και τα αξεσουάρ αξίζουν μία θέση στη συλλογή σου αφού μπορούν πραγματικά να απογειώσουν κάθε εμφάνιση χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.

Δεν είναι λίγα τα vintage items που θα βρεις και θα σε κάνουν να ξεχωρίσεις αφού μπορείς να ανακαλύψεις μοναδικά κομμάτια ανεξαρτήτως του στιλ σου, αν λοιπόν ετοιμάζεσαι για την επόμενη εξόρμησή σου σε ένα thrift store, έχω συγκεντρώσει τα πέντε αξεσουάρ που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου.

Τα αξεσουάρ από thrift store στα οποία αξίζει να επενδύσεις – Θα δώσουν χαρακτήρα σε κάθε look

Δερμάτινες και υφασμάτινες ζώνες

Μια ιδιαίτερη ζώνη μπορεί να απογειώσει ακόμα και το πιο basic σύνολο. Vintage δερμάτινες ζώνες, σχέδια με εντυπωσιακές αγκράφες ή υφασμάτινες επιλογές με χρώματα και μοτίβα μπορούν να δώσουν χαρακτήρα σε ένα φόρεμα, ένα λινό παντελόνι ή ακόμα και σε ένα oversized πουκάμισο. Αποτελεί διαχρονικό αξεσουάρ που δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα και, συνήθως θα βρεις κομμάτια που έχουν συνήθως εξαιρετική ποιότητα.

Μεταξωτά φουλάρια

Τα μεταξωτά φουλάρια αποτελούν από τα πιο πολυχρηστικά vintage αξεσουάρ που μπορείς να βρεις, άσε που κάθε vintage σχέδιο είναι μοναδικό. Φόρεσέ τα στον λαιμό, στα μαλλιά, δεμένα στην τσάντα ή ακόμη και ως ζώνη για ένα πιο fashion αποτέλεσμα

Statement κοσμήματα

Τα thrift stores κρύβουν πραγματικούς θησαυρούς όταν πρόκειται για κοσμήματα. Μεγάλα σκουλαρίκια, chunky βραχιόλια, ιδιαίτερα κολιέ ή εντυπωσιακά δαχτυλίδια μπορούν να γίνουν το επίκεντρο ενός κατά τα άλλα απλού outfit.

Κοσμήματα από φυσικά υλικά

Ξύλινες χάντρες, ρητίνη, γυάλινες λεπτομέρειες και άλλα φυσικά υλικά επιστρέφουν δυναμικά κάθε καλοκαίρι. Εκτός από την ιδιαίτερη αισθητική τους, χαρίζουν μια πιο boho και ανεπιτήδευτη αίσθηση σε κάθε εμφάνιση.