Style Inspo: 5 looks που θα σε σώσουν όταν δεν έχεις καθόλου στιλιστική έμπνευση

Υπάρχουν εκείνες οι ημέρες που, η γκαρνταρόμπα μας μπορεί να μοιάζει γεμάτη, αλλά ταυτόχρονα δεν έχει... τίποτα να φορέσουμε.

Για τις ημέρες εκείνες λοιπόν που έχεις στερέψει από στιλιστική έμπνευση, αρκούν μερικοί διαχρονικοί συνδυασμοί που λειτουργούν κάθε φορά, ανεξάρτητα από τις τάσεις και, το μυστικό βρίσκεται στις λεγόμενες… φόρμουλες.

Όταν λέω φόρμουλες αναφέρομαι φυσικά στα σύνολα που βασίζονται σε κλασικά κομμάτια της ντουλάπας μας και μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα από το πρωί μέχρι το βράδυ.

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Ένα λευκό ή μαύρο t-shirt σε συνδυασμό με το αγαπημένο σου τζιν για παράδειγμα παραμένει ίσως η πιο safe επιλογή. Αν προσθέσεις ένα ζευγάρι μπαλαρίνες ή mesh flats, ένα μεταξωτό scarf και κοσμήματα, το αποτέλεσμα αποκτά αμέσως χαρακτήρα, χωρίς να δείχνει επιτηδευμένο.

Τις ημέρες που η θερμοκρασία ανεβαίνει, ένα λινό φόρεμα αποτελεί την πιο εύκολη λύση. Με ένα ζευγάρι μπαλαρίνες ή σανδάλια και μια raffia τσάντα, δημιουργείται ένα καλοκαιρινό outfit που μπορείς να φορέσεις από μια πρωινή βόλτα στην πόλη μέχρι ένα χαλαρό ραντεβού στο νησί.

Αν αγαπάς τις φούστες, μια λευκή φούστα συνδυάζεται ιδανικά με ένα απλό μονόχρωμο τοπ αν όμως προτιμάς τα denim shorts, με ένα πιο ρομαντικό πουκάμισο ή μια αέρινη μπλούζα θα αναβαθμίσεις αμέσως κάθε εμφάνιση.

Τέλος, το λινό σετ συνεχίζει να αποτελεί μία από τις πιο έξυπνες λύσεις του καλοκαιριού. Εκτός από άνετο, δείχνει πάντα προσεγμένο και μπορεί να φορεθεί είτε ως σύνολο είτε ξεχωριστά, δημιουργώντας πολλούς διαφορετικούς συνδυασμούς με τα υπόλοιπα κομμάτια της συλλογής σου.

