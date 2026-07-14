Τα looks που θα λάτρευε κάθε fashion insider

Το λευκό ανακηρύχθηκε από την Pantone το χρώμα του 2026 και, χωρίς αμφιβολία αποτελεί το ιδανικό χρώμα για το καλοκαίρι – και δη τις ημέρες του καύσωνα.

Αν θα μπορούσα να διαλέξω ένα κομμάτι της καλοκαιρινής γκαρνταρόμπας που μπορεί να φορεθεί με τα πάντα και να δημιουργήσει αμέτρητους συνδυασμούς, αυτό θα ήταν σίγουρα η λευκή φούστα. Και, μπορεί να μην βρίσκεται στις Νο1 τάσεις της μόδας του σήμερα, αποτελεί όμως πάντα πρώτη επιλογή των πιο κομψών γυναικών της μόδας καθώς είναι ευέλικτη και άνετη, είναι στιλάτη και διαχρονική.

Λευκή φούστα: Πώς θα τη φορέσεις στην πόλη όταν έχει καύσωνα

Πρόκειται για ένα κομμάτι- κλειδί της καλοκαιρινής -και όχι μόνο- συλλογής κάθε γυναίκας αφού μπορεί να φορεθεί με πολλούς τρόπους, και σε πολλές περιστάσεις. Σκέψου τη συνδυασμένη με μίνιμαλ toe ring sandals και ένα απλό tank top, με sneakers και ένα polo shirt ή με ένα lingerie top και kitten heels.

Κάθε ένας από τους παραπάνω συνδυασμούς μπορεί να φορεθεί από κάθε fashion lover, ανεξαρτήτως της αισθητικής της, και, αν ψάχνεις για στιλιστική έμπνευση παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μια σειρά από εμφανίσεις για να αντιγράψεις στις επόμενες εμφανίσεις σου.

Πάρε έμπνευση από τα παρακάτω looks

Me lingerie top

Με γιλέκο Με μαρινιέρα Με ρομαντικό τοπ Με jersey Με polo