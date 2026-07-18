Όποια καλοκαιρινή γκαρνταρόμπα κι αν ανοίξεις ένα είναι το κομμάτι που δεν λείπει από καμία, το παρεό.

Μονόχρωμα, με φλοράλ ή και animal prints, με ιδιαίτερα μοτίβα ή διχρωμίες, τα παρεό είναι σίγουρα οι πρωταγωνιστές των summer looks, αν όμως έχεις βαρεθεί να τα φοράς απλώς δεμένα στη μέση σου πάνω από το μαγιό σου, για καλή σου τύχη, τα πιο στιλάτα κορίτσια της μόδας έχουν βρει τους στιλάτους τρόπους που θα δώσουν σε κάθε εμφάνισή σου μια έξτρα φινέτσα.

Σύμφωνα με τις fashion insiders, που αγαπούν να πειραματίζονται με το στιλ τους και δοκιμάζουν πάντα νέα πράγματα με τα κομμάτια που έχουν ήδη στη συλλογή τους, μπορείς να φορέσεις το αγαπημένο σου παρεό σαν φόρεμα, τυλίγοντάς το ολόγυρα από το σώμα σου και πιάνοντάς το στο ύψος του μπούστου με ένα δαχτυλίδι. Με δύο βήματα μονάχα θα δημιουργήσεις ένα φόρεμα, ιδανικό, όχι μόνο για την παραλία αλλά και την απογευματινή σου έξοδο στο πλακόστρωτο του νησιού.

1 παρεό, αμέτρητοι συνδυασμοί: Πώς θα φορέσεις το αγαπημένο καλοκαιρινό item και εκτός παραλίας

Φέρνοντας τα δύο άκρα ολόγυρα από τον λαιμό σου και με έναν διακριτικό κόμπο, μπορείς να δημιουργήσεις ένα halter dress, αέρινο και ριχτό στο σώμα ενώ με μία ζώνη στη μέσα μπορείς να το σταθεροποιήσεις και να τονίσεις τη μέση σου. Όσο για τα παπούτσια που μπορείς να φορέσεις οι επιλογές είναι πολλές. Μπορείς να το σετάρεις με κλασικές σαγιονάρες, πέδιλα, mesh μπαλαρίνες ή και kitten heels για πιο ρομαντικό αποτέλεσμα.

Φυσικά τυλίγοντας το παρεό μόνο στο ύψος του κορμού σου και με τον ίδιο κόμπο στον λαιμό σου μπορείς να δημιουργήσεις γρήγορα ένα halter top, το οποίο ταιριάζει εξαιρετικά, τόσο με τις παντελόνες σου, όσο και με τις φούστες και τις βερμούδες σου.

Επιπλέον, μπορείς να τυλίξεις το παρεό σου σαν μίνι φούστα πιάνοντας τις άκρες με ένα λαστιχάκι και να το φορέσεις επάνω από το ολόσωμο μαγιό σου ή και να δημιουργήσεις μια maxi φούστα, σε στιλ sarong skirt, απλώς πιάνοντας τα δύο άκρα και δημιουργώντας έναν κόμπο πάλι στο πλάι.Τέλος, τυλίγοντας και δένοντας κάτω από τα χέρια σου μικρούς κόμπους μπορείς να δημιουργήσεις ένα καφτάνι και να το φορέσεις πάνω από το μπικίνι σου και με μία denim βερμούδα.

Καταλαβαίνεις πως, αρκούν μόνο ένα παρεό και μπόλικη δημιουργικότητα ένα extra tip που θα σου έδινα πάντως είναι να μην φοβηθείς να δοκιμάσεις να τυλίξεις το παρεό γύρω από το σώμα σου ενώ, αν θέλεις να πειραματιστείς ακόμη περισσότερο ρίξε μια ματιά και στα αξεσουάρ και τα κοσμήματά σου. Όπως αναφέρουμε και πιο πάνω το έξυπνο τρικ με το δαχτυλίδι, έτσι και με ένα σκουλαρίκι κρίκο μπορείς να δημιουργήσεις ένα πιο ντελικάτο αποτέλεσμα, απλό δένοντας τα άκρα του παρεό ολόγυρά του.

Δες βήμα – βήμα πώς να φορέσεις το παρέο με διαφορετικούς τρόπους στο παρακάτω βίντεο