Για ρομαντικά looks στο νησί

Το μπικίνι κάθε καλοκαίρι αποκτά πρωταγωνιστική θέση, όχι μόνο στη ντουλάπα αλλά και στις εμφανίσεις μας καθώς μπορεί να απογειώσει όχι μόνο τα looks της παραλίας αλλά και να φορεθεί μέχρι ένα γεύμα δίπλα στη θάλασσα ή ένα απογευματινό cocktail. Και... όπως κάθε επιτυχημένο outfit, έτσι και το beach look χρειάζεται το κατάλληλο layering.

Αν μέχρι πρόσφατα το oversized λινό πουκάμισο ήταν η αναμενόμενη επιλογή για να φορέσεις επάνω από το μαγιό σου, το καλοκαίρι του 2026 φέρνει μια πιο κομψή και θηλυκή πρόταση.

Αντί για πουκάμισο: Τι να φορέσεις πάνω από το μπικίνι σου

Τα It Girls αυτό το καλοκαίρι στρέφονται στα tie-front tops, δηλαδή τα ανάλαφρα τοπ που δένουν μπροστά, χαρίζοντας στο σύνολο περισσότερη φινέτσα και μια αβίαστη αίσθηση κομψότητας.





Η συγκεκριμένη επιλογή ισορροπεί ανάμεσα στην άνεση και την κομψότητα. Το δέσιμο στο μπροστινό μέρος αγκαλιάζει διακριτικά τη σιλουέτα χωρίς να δείχνει αυστηρό ή υπερβολικά επιτηδευμένο, ενώ τα ελαφριά υφάσματα, όπως το βαμβάκι, η ποπλίνα, η γάζα ή το λινό, αφήνουν το σώμα να αναπνέει ακόμη και στον καύσωνα.

Πώς θα το φορέσεις;

Η ευελιξία που θα σου χαρίσει είναι σίγουρα ένας λόγος για να το προσθέσεις στη συλλογή σου. Ένα tie-front top μπορεί να φορεθεί επάνω από ένα μπικίνι για την παραλία, να συνδυαστεί με ένα λινό σορτς για μια βόλτα στα πλακόστρωτα ενός νησιού ή να ταιριάξει με μια μάξι φούστα και thong heels.

Αν αγαπάς τις ιδιαίτερες λεπτομέρειες πες «ναι» σε prints και ασορτί μοτίβα σε μαγιό και tie-front top, αν πάλι θέλεις μια κομψή και safe επιλογή προτίμησε τη μονοχρωμία.

Επιπλέον βάλε στο παιχνίδι τα αξεσουάρ, μία ψάθινη τσάντα, χρυσά κοσμήματα, ένα ζευγάρι δερμάτινες σαγιονάρες και ένα ζευγάρι oversized γυαλιά ηλίου και ολοκλήρωσε την εμφάνισή σου χωρίς καθόλου κόπο.