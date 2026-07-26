5 στιλιστικά λάθη που κάνεις κάθε καλοκαίρι και πώς να τα αποφύγεις
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
26 Ιουλίου 2026
Το καλοκαίρι τα σύνολα που φοράμε πρέπει να είναι πιο ανάλαφρα, πιο δροσερά, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να θυσιάσεις το προσωπικό σου στιλ για να επιβιώσεις στις ημέρες του καύσωνα.
Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού μπορεί πολλές φορές να σε οδηγούν σε βιαστικές επιλογές, με αποτέλεσμα να καταλήγεις να φοράς σύνολα που δεν σε κολακεύουν ή δεν είναι τόσο πρακτικά όσο πίστευες στην αρχή.
Η λύση για να είναι κάθε σου εμφάνιση κομψή και στιλάτη είναι να κάνεις πιο έξυπνες στιλιστικές επιλογές που θα σε κάνουν να νιώθεις άνετα από το πρωί μέχρι το βράδυ και, παρακάτω, έχουμε συγκεντρώσει μια σειρά από λάθη που αξίζει να διορθώσεις.
5 στιλιστικά λάθη που κάνεις κάθε καλοκαίρι και πώς να τα αποφύγεις
- Υποτιμάς τη σημασία των αξεσουάρ
Ένα καπέλο, ένα ζευγάρι ποιοτικά γυαλιά ηλίου ή μια κομψή δερμάτινη ζώνη μπορούν να μεταμορφώσουν ακόμη και το πιο απλό outfit. Τα σωστά αξεσουάρ δεν προσθέτουν μόνο στιλ, αλλά προσφέρουν και πρακτικότητα, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες.
- Επιλέγεις ρούχα μόνο επειδή είναι στη μόδα
Κάθε καλοκαίρι εμφανίζονται νέες τάσεις όμως δεν σημαίνει ότι όλες ταιριάζουν σε κάθε γυναίκα επένδυσε λοιπόν σε κομμάτια που σε εκφράζουν και μπορείς πραγματικά να φορέσεις.
- Δεν δίνεις σημασία στα υφάσματα
Το ύφασμα παίζει καθοριστικό ρόλο τις ζεστές ημέρες. Φυσικές επιλογές όπως το λινό, το βαμβάκι ή η βισκόζη επιτρέπουν στο δέρμα να αναπνέει και προσφέρουν μεγαλύτερη άνεση. Αντίθετα, τα βαριά συνθετικά υλικά μπορεί να κάνουν ακόμη και το πιο όμορφο outfit άβολο.
- Ξεχνάς ότι τα καλοκαιρινά βράδια χρειάζονται ένα έξτρα layer
Οι διαφορές στη θερμοκρασία μέσα στη μέρα είναι συχνά μεγάλες. Ένα λινό σακάκι, ένα λεπτό πουκάμισο ή ένα denim jacket μπορούν να ολοκληρώσουν το look και να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμα όταν πέσει ο ήλιος στο νησί.
- Υπερφορτώνεις το look σου με πολλά στοιχεία
Έντονα prints, oversized κοσμήματα, ψάθινες τσάντες και πολύχρωμα σανδάλια, όταν συνδυάζονται μαζί κάνουν κάθε look κάπως υπερβολικό. Ένα ή δύο statement στοιχεία αρκούν για να δώσουν χαρακτήρα σε μια καλοκαιρινή εμφάνιση χωρίς υπερβολές.
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