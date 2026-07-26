Για να μην τα επαναλάβεις σε επόμενες εμφανίσεις

Το καλοκαίρι τα σύνολα που φοράμε πρέπει να είναι πιο ανάλαφρα, πιο δροσερά, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να θυσιάσεις το προσωπικό σου στιλ για να επιβιώσεις στις ημέρες του καύσωνα.

Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού μπορεί πολλές φορές να σε οδηγούν σε βιαστικές επιλογές, με αποτέλεσμα να καταλήγεις να φοράς σύνολα που δεν σε κολακεύουν ή δεν είναι τόσο πρακτικά όσο πίστευες στην αρχή.



Η λύση για να είναι κάθε σου εμφάνιση κομψή και στιλάτη είναι να κάνεις πιο έξυπνες στιλιστικές επιλογές που θα σε κάνουν να νιώθεις άνετα από το πρωί μέχρι το βράδυ και, παρακάτω, έχουμε συγκεντρώσει μια σειρά από λάθη που αξίζει να διορθώσεις.

5 στιλιστικά λάθη που κάνεις κάθε καλοκαίρι και πώς να τα αποφύγεις