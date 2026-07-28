Άντι για βερμούδα: Το πιο cool σορτς επιστρέφει στις τάσεις και τα It Girls το φορούν με κάθε τρόπο

Πώς θα το φορέσεις και εσύ

Τα boxer σορτς είναι πλέον η πιο φρέσκια εναλλακτική στα κλασικά denim και τις βερμούδες. Τα είδαμε άλλωστε και από το περσινό καλοκαίρι και όπως καταλαβαίνεις η εμμονή των γυναικών στην άνεση και το στιλ καλά κρατεί.

Εμπνευσμένα από τα ανδρικά εσώρουχα, τα boxer shorts ξεχωρίζουν για τη χαλαρή γραμμή τους, το κοντό μήκος και το ανάλαφρο βαμβακερό ύφασμά τους. Άνετα, δροσερά και εύκολα στους συνδυασμούς, αποτελούν μία από τις πιο δυνατές τάσεις του φετινού καλοκαιριού ενισχύοντας τη δημοφιλή αισθητική του underwear as outerwear, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει φέρει στο προσκήνιο slip dresses, σατέν camisoles και lingerie-inspired λεπτομέρειες.

Πώς θα φορέσεις τα boxer σορτς από το νησί μέχρι την πόλη

Διάσημες γυναίκες και It Girls, μεταξύ άλλων και η Αλέξα Τσανγκ, έχουν αποφείξει με τις εμφανίσεις τους πόσο εύκολα μπορούν τα boxer shorts να αποκτήσουν κομψό χαρακτήρα. Για παράδειγμα, ένα καρό boxer shorts με ένα λευκό oversized πουκάμισο, δημιουργεί ένα μίνιμαλ αλλά ιδιαίτερα προσεγμένο σύνολο.

Αν πάλι θέλεις να υιοθετήσεις το στιλ, όπως οι πιο κομψές Γαλλίδες, μπορείς να συνδυάσεις τα boxer shorts με t-shirt, oversized σακάκια, baseball caps και flat σανδάλια ή sneakers.

Το μυστικό πάντως για να φορέσεις τα boxer shorts, πρέπει να θυμάσαι πως είναι η ισορροπία. Συνδύασέ τα με λινό και βαμβακερό πουκάμισο, tank top ή ένα oversized blazer για πιο σοφιστικέ αποτέλεσμα, πρόσθεσε mules ή kitten heels, sneakers, σαγιονάρες ή δερμάτινα σανδάλια και είσαι έτοιμη. Αν ψάχνεις για στιλιστική έμπνευση, βρες παρακάτω μερικά looks για να αντιγράψεις στις διακοπές στο νησί, ακόμη και στην πόλη.

Πάρε στιλιστική έμπνευση από τα παρακάτω looks



