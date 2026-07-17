Μην ξαναφορέσεις τα σορτς σου με sneakers – 7 απρόσμενες εναλλακτικές που θα σε μεταμορφώσουν σε fashion icon

Είναι άνετα και στιλάτα όσο δεν πάει

Οι απρόσμενοι συνδυασμοί στη μόδα δίνουν έξτρα ενδιαφέρον και, ιδίως αυτό το καλοκαίρι, οι γυναίκες της μόδας όχι μόνο λένε «ναι» στα αταίριαστα combos αλλά τα απογειώνουν με μοναδικό τρόπο. Από τις πασαρέλες και το street style μέχρι τις εμφανίσεις των πιο κομψών γυναικών, τα track, λινά σατέν με δαντελένιες λεπτομέρειες και υφασμάτινα σορτς έχουν κερδίσει τη θέση τους και πλέον πρωταγωνιστούν στα πιο stylish καθημερινά σύνολα, με τι παπούτσια όμως θα τα φορέσεις;

Μην ξαναφορέσεις τα σορτς σου με sneakers

Η αναμενόμενη απάντηση θα ήταν sneakers αλλά, μήπως να τολμήσεις κάτι πιο… τολμηρό και out of the box; Όπως έχεις καταλάβει η μόδα έχει κάνει μια στροφή προς την άνεση και σίγουρα προς την ανεπιτήδευτη κομψότητα, με συνδυασμούς που μοιάζουν λίγο αταίριαστοι και λάθος, δείχνουν όμως πιο cool από κάθε άλλη.

Στην περίπτωση των looks με σορτς λοιπόν, αν παρατηρήσεις λίγο καλύτερα, οι πιο στιλάτες γυναίκες της μόδας έχουν δημιουργήσει τον απόλυτο comfy στιλιστικό κώδικα συνδυάζοντάς τα με τα πιο απρόσμενα παπούτσια. Το αποτέλεσμα; Cool και όσο δεν πάει στιλάτες εμφανίσεις.

Το μυστικό της επιτυχίας άλλωστε σε κάθε εμφάνιση βρίσκεται πια στις αντιθέσεις. Το να επιλέγεις κομμάτια που δημιουργούν ένα στιλιστικό παιχνίδι ανάμεσα στο casual και το preppy δεν αποτελεί μόνο μια τολμηρή επιλογή αλλά υποδηλώνει χαρακτήρα.

5 + 2 απρόσμενες εναλλακτικές που θα σε μεταμορφώσουν σε fashion icon



Με loafers



Με μπαλαρίνες



Με σαγιονάρες



Με Mary Janes

Με clogs

Με mesh flat



Με heels