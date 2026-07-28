Κάθε καλοκαίρι έχει τα δικά του it παπούτσια και, φέτος τα fisherman jelly sandals έχουν την τιμητική τους.

Πρόκειται για το σχέδιο που συνδυάζει δύο από τις μεγαλύτερες τάσεις των τελευταίων χρόνων, τη διαχρονική, πλεκτή σιλουέτα των fisherman sandals και τη νοσταλγική αισθητική των διάφανων πλαστικών jelly shoes, καταλαβαίνεις λοιπόν πως γίνονται ανάρπαστα.

Αν μέχρι πρόσφατα τα jelly παπούτσια παρέπεμπαν αποκλειστικά στα καλοκαίρια των '90s και των αρχών των ‘00s, σήμερα επιστρέφουν μέσα από μια εντελώς διαφορετική ματιά. Οι σχεδιαστές και τα brands τα επανασυστήνουν πιο εκλεπτυσμένα μετατρέποντας ένα παπούτσι που κάποτε θεωρούνταν αποκλειστικά πρακτικό σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες επιλογές της σεζόν.

Fisherman jelly sandals: Πώς θα φορέσεις το πιο απρόσμενο (και παιχνιδιάρικο) παπούτσι του καλοκαιριού

Η μεγάλη αναβίωση ξεκίνησε όταν ο οίκος The Row παρουσίασε στις πασαρέλες τις διάφανες jelly δημιουργίες του, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και ένα τόσο απλό υλικό όπως το PVC μπορεί να αποκτήσει luxury χαρακτήρα. Από εκεί και πέρα, brands όπως τα Ancient Greek Sandals, Prada, Miu Miu και Bottega Veneta, υιοθέτησαν τη συγκεκριμένη αισθητική, δίνοντας στα fisherman jelly sandals πρωταγωνιστικό ρόλο στις καλοκαιρινές συλλογές τους.

Η επιτυχία τους, ωστόσο, δεν οφείλεται μόνο στην αισθητική τους. Πρόκειται για ένα παπούτσι που συνδυάζει στιλ με λειτουργικότητα, κάτι που σπάνια συμβαίνει. Είναι ελαφρύ, ανθεκτικό στο νερό, καθαρίζεται εύκολα και φοριέται με την ίδια άνεση τόσο στην παραλία όσο και στην πόλη.



Πώς θα τα φορέσεις; Για look στην πόλη είναι ιδανικά με λινά παντελόνια και oversized πουκάμισα, τζιν, tailored βερμούδες ή denim σορτς. Σε ό,τι αφορά τα χρώματα, αν αγαπάς τον μινιμαλισμό, τα μαύρα ή σοκολατί fisherman jelly sandals αποτελούν μια safe επιλογή που μπορεί να αντικαταστήσει τα κλασικά δερμάτινα σανδάλια σου αν όμως θέλεις μία πιο παιχνιδιάρικη νότα σε κάθε look σου, επέλεξε διαφανείς ή έντονες αποχρώσεις, όπως το κόκκινο, το γαλάζιο ή το πράσινο.



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