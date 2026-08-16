Υπάρχει τρόπος να πλύνεις σωστά το μαγιό σου; Ο κανόνας για να το κρατήσεις σαν καινούργιο για χρόνια

Για να μοιάζει σαν καινούργιο και το επόμενο καλοκαίρι

Ένα μαγιό που εφαρμόζει σωστά στο σώμα και μας κάνει να νιώθουμε άνετες και γεμάτες αυτοπεποίθηση είναι το ζητούμενο του καλοκαιριού. Ακόμη κι αν έχεις προσθέσει στη συλλογή σου ένα μπικίνι ή ένα ολόσωμο μαγιό οίκου ή fast fashion, ο τρόπος που θα το πλύνεις μετά από κάθε χρήση μπορεί να παρατείνει τη «ζωή» του, διατηρώντας το για καιρό σαν καινούργιο.

Μετά από το μπάνιο στη θάλασσα ή σε κάποια πισίνα, μετά τη χρήση αντηλιακού και την έκθεση στον ήλιο, τα μαγιό, ανεξαρτήτως της ποιότητάς τους, μπορούν να υποστούν πολλές φθορές.



Όπως λέει στο marthastewart. com η Kim Romine, ειδικός στην περιποίηση υφασμάτων της P&G, «το χλώριο είναι ένα ισχυρό οξειδωτικό που μπορεί να διασπάσει τις ίνες με την πάροδο του χρόνου, ενώ το αλάτι αφυδατώνει τα υφάσματα και το αντηλιακό αφήνει λιπαρότητα και υπολείμματα».

Ο «χρυσός» κανόνας

Ένα γρήγορο ξέβγαλμα, πριν τη βασική πλύση, μετά τη βουτιά ή την ηλιοθεραπεία, μπορεί να φανεί σωτήριο. Όσο πιο γρήγορα ξεπλύνεις το χλώριο, το αλάτι και το αντηλιακό, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να διατηρήσεις το ύφασμα και την ελαστικότητά του. Χρησιμοποίησε δροσερό νερό για να ξεπλύνεις καλά το μαγιό σου και στύψτε το απαλά μέχρι να στεγνώσει».

Πλύσιμο στο χέρι vs στο πλυντήριο

Στην ετικέτα του μαγιό σου θα δεις τι συστήνεται για καλύτερη φροντίδα, παρόλα αυτά, αν θελήσεις να το βάλεις στο πλυντήριο προτίμησε έναν απλό κύκλο για ευαίσθητα ρούχα με παγωμένο νερό, όχι ζεστό. Επιπλέον, μπορείς να προμηθευτείς ειδικές τσάντες για το πλυντήριο, ώστε να τοποθετήσεις το μαγιό σου μέσα και να μην χάσει τη φόρμα και τη γραμμή του.



Εννοείται πως, το στεγνωτήριο είναι μια επιλογή απαγορευτική. Κρέμασέ το στον ήλιο και άστο να στεγνώσει φυσικά ώστε να μ χάσει την ελαστικότητά του.

Ποιο απορρυπαντικό είναι καλύτερο;

«Τα παραδοσιακά απορρυπαντικά είναι κατάλληλα για το πλύσιμο των μαγιό, όπως και των αθλητικών ρούχων, αρκεί να πλένονται στο πλυντήριο και να ακολουθούνται οι οδηγίες φροντίδας στην ετικέτα», λέει η Romine.

Τέλος, για να διατηρήσεις το μαγιό σου σαν καινούργιο όσο το δυνατόν περισσότερο καιρό, φρόντισε να μένεις συνεπής. Έπειτα από κάθε χρήση, ξέπλυνέ το, πλύνε το με σαπούνι, στο χέρι ή σε κύκλο για ευαίσθητα ρούχα και άπλωσέ το στον ήλιο.