Μπορεί να μοιάζει μια τολμηρή επιλογή είναι όμως όσο δεν πάει κομψή

Η Σελίνα Γκόμεζ αποτελεί ένα από τα fashion icon της γενιάς της, με πολλές θαυμάστριες και διαδικτυακές της φίλες να αντιγράφουν τα looks της και να εμπνέονται από κάθε εμφάνισή της. Αυτή τη φορά έδωσε «μαθήματα» καλοκαιρινού στιλ επιλέγοντας μεταξύ άλλων ένα μαγιό στο πιο αμφιλεγόμενο – και τρομακτικό – χρώμα, το οποίο πολλές γυναίκες δεν τολμούν να φορέσουν.

Ο λόγος για το λευκό μαγιό και πιο συγκεκριμένα το λευκό ολόσωμο. Η Σελίνα Γκόμεζ το φόρεσε και απέδειξε πως, όχι μόνο μπορεί να δείχνει chic, αλλά μπορεί και με μερικά αξεσουάρ να δείχνει, είτε cool είτε girly.

Η Σελίνα Γκόμεζ φόρεσε το πιο αμφιλεγόμενο μαγιό με τον πιο κομψό τρόπο και ξέρουμε πώς να αντιγράψεις το look

Σε μία σειρά φωτογραφιών που δημοσίευσε στο Instagram προφίλ της, φαίνεται μεταξύ άλλων να ποζάρει φορώντας το ολόσωμο off white μαγιό της και για να απογειώσει το στιλ της επέλεξε γυαλιά με διάφανο καφέ φακό και χρυσές λεπτομέρειες αλλά και χρυσά αξεσουάρ στα μαλλιά της.

IG@selenagomez





Μπορεί λοιπόν να φοβάσαι πως το λευκό μαγιό θα διαγράφει, ιδίως όταν είναι βρεγμένο ή ότι δεν θα μπορείς στιλιστικά να κάνεις και πολλά, ωστόσο έχω να σου πω πως, αφενός το λευκό μαγιό αρκεί να είναι καλή ποιότητας ώστε να σου χαρίζει την ελευθερία που χρειάζεσαι στην παραλία, αφετέρου, αρκούν μερικά αξεσουάρ, όπως χρυσά κοσμήματα, χρωματιστά αξεσουάρ, μεταξωτό μαντήλι ή και raffia καπέλο και τσάντα, για να δώσεις στην εμφάνισή σου ό,τι vibe θέλεις.



Εμείς πάντως με έμπνευση από τη Σελίνα Γκόμεζ ψάξαμε και βρήκαμε μερικά λευκά ολόσωμα μαγιό για να τολμήσεις να τα προσθέσεις στη συλλογή σου.



Δες παρακάτω τα λευκά ολόσωμα μαγιό

Ολόσωμο με ανοιχτή πλάτη, Calvin Klein/ Δες εδώ

Ολόσωμο με στρογγυλή λαιμόκοψη ανάγλυφο crochet. Oysho/ Δες εδώ

Ολόσωμο με κεντημένα λουλούδια, Zara/ Δες εδώ

Μαγιό One Piece, Guess/ Δες εδώ



Ολόσωμο μαγιό High Leg με θήκες με ενίσχυση, H&M/ Δες εδώ