Τα in fashion μαγιό που φορούν οι fashion lovers τώρα – Μπορεί να τα έχεις ήδη στη συλλογή σου

Έχουμε συγκεντρώσει τα στιλ που έχουν ήδη κερδίσει μια θέση στις εμφανίσεις των πιο ενημερωμένων γυναικών της μόδας.

Ο Ιούλιος έχει δείξει από τις πρώτες κιόλας ημέρες τις ζεστές προθέσεις του και, η αναζήτηση του ιδανικού μαγιό πριν την μεγάλη αποχώρηση από τις πόλεις, γίνεται ξανά η πιο ευχάριστη «αποστολή» της σεζόν, άλλωστε, δεν πρόκειται για απλώς ένα κομμάτι της καλοκαιρινής γκαρνταρόμπας αλλά το item που θα σε συνοδεύσει στις διακοπές, στις εξορμήσεις στην παραλία και στις πιο ξέγνοιαστες στιγμές σου.

Οι fashion lovers δείχνουν αυτό το καλοκαίρι να απομακρύνονται από τις υπερβολικές τάσεις που έρχονται και φεύγουν μέσα σε μία σεζόν και επενδύουν σε σχέδια που συνδυάζουν διαχρονική αισθητική, κομψότητα και άνεση. (Ναι, μπορεί να τα έχεις ήδη στη συλλογή σου).

Από τα ολόσωμα με ιδιαίτερα κοψίματα μέχρι τα μπικίνι με ρετρό vibes, τα φετινά swimwear trends αποδεικνύουν ότι το στιλ στην παραλία μπορεί να είναι εξίσου προσεγμένο με εκείνο της πόλης. Αν σκέφτεσαι να ανανεώσεις τη συλλογή σου πριν φύγεις για διακοπές λοιπόν, παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει τα στιλ που έχουν ήδη κερδίσει μια θέση στις εμφανίσεις των πιο ενημερωμένων γυναικών της μόδας.

Τα μαγιό που θα βλέπουμε παντού αυτό το καλοκαίρι

Ολόσωμα με χαμηλή πλάτη

Το κλασικό ολόσωμο επιστρέφει δυναμικά, αυτή τη φορά όμως με βαθιά ανοιχτή πλάτη που χαρίζει μια πιο θηλυκή και εκλεπτυσμένη αισθητική. Είναι από εκείνα τα σχέδια που μπορούν να φορεθούν εξίσου εύκολα με ένα λινό παντελόνι ή μια maxi φούστα μετά την παραλία, μετατρέποντας το μαγιό σε βασικό κομμάτι.

Μπικίνι με balconette τοπ

Οι ρετρό επιρροές εξακολουθούν να κυριαρχούν και τα balconette μπικίνι αποτελούν μία από τις πιο κομψές επιλογές της σεζόν. Με διαχρονική αισθητική, κολακεύουν τη σιλουέτα και θυμίζουν την ανεπιτήδευτη κομψότητα της γαλλικής Ριβιέρας.

Ασύμμετρα σχέδια

Οι λοξές γραμμές και τα one-shoulder μαγιό χαρίζουν έναν σύγχρονο χαρακτήρα ακόμη και στο πιο minimal σχέδιο. Ένα μόνο λουράκι ή ένα ιδιαίτερο κόψιμο αρκεί για να κάνει ένα απλό μαγιό να δείχνει πιο fashion χωρίς υπερβολές.

Παστέλ αποχρώσεις

Το butter yellow, το baby blue, το απαλό ροζ, το λιλά και το φυστικί, πρωταγωνιστούν στις φετινές συλλογές. Οι ήπιες αποχρώσεις προσθέτουν φρεσκάδα στις καλοκαιρινές εμφανίσεις και συνδυάζονται εύκολα με ψάθινα αξεσουάρ, λευκά λινά ρούχα και χρυσά κοσμήματα.

Animal prints

Το leopard, το zebra αλλά και τα snake prints επιστρέφουν πιο κομψά από ποτέ. Αυτή τη φορά εμφανίζονται σε πιο διακριτικές χρωματικές παλέτες και σε κλασικές γραμμές, αποδεικνύοντας ότι τα animal prints μπορούν να δείχνουν διαχρονικά όταν συνδυάζονται σωστά.

Δίχρωμα μαγιό

Οι έντονες αντιθέσεις, όπως το μαύρο με το λευκό ή οι συνδυασμοί ουδέτερων αποχρώσεων, αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες τάσεις του φετινού καλοκαιριού. Τα color-block σχέδια χαρίζουν μια πιο μοντέρνα εικόνα και παραμένουν διαχρονικά, ανεξάρτητα από τις τάσεις κάθε σεζόν.

Minimal μαύρα μπικίνι

Αν υπάρχει ένα μαγιό που δεν θα φύγει ποτέ από τη μόδα, αυτό είναι το μαύρο μπικίνι. Οι καθαρές γραμμές, τα λεπτά λουράκια και τα λιτά σχέδια συνεχίζουν να αποτελούν αγαπημένη επιλογή για όσες επενδύουν σε κομμάτια που θα φορούν για πολλά καλοκαίρια.