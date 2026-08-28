Επιστροφή στο γραφείο: 10 office looks με σανδάλια για να εμπνευστείς

Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, τα σανδάλια σου όμως δεν χρειάζεται να μπουν στην άκρη

Τα σανδάλια είναι χωρίς αμφιβολία αποτελούν τα παπούτσια του καλοκαιριού, δεν είναι όμως μόνο αυτό. Μπορούν να φορεθούν και μετά τις διακοπές και ιδίως στα office looks του Σεπτεμβρίου.

Είναι κομψά, μπορούν να συνδυαστούν με τα πάντα και φυσικά υπόσχονται απεριόριστη άνεση και ευελιξία σε κάθε στιγμή της ημέρας.

Από minimal flat μέχρι kitten heels και fisherman sandals, αλλά και τύπου thong, οι φετινές τάσεις απέδειξαν πως ένα καλό ζευγάρι σανδάλια μπορεί να λειτουργήσει το ίδιο καλά, τόσο σε μια βόλτα μετά τη δουλειά όσο και μέσα στο γραφείο.

Πώς θα φορέσεις τα σανδάλια στο γραφείο

Σε ό,τι αφορά τα looks γραφείου, το μυστικό είναι να επιλέγεις sleek γραμμές και πιο polished σχέδια που δείχνουν προσεγμένα χωρίς να χάνουν την αίσθηση άνεσης που θέλουμε το καλοκαίρι. Ένα ζευγάρι δερμάτινα flat sandals για παράδειγμα, μπορεί να δείξει εξαιρετικά chic ενώ ένα σχέδθιο με διακριτικό τακούνι δίνει αμέσως πιο elevated χαρακτήρα ακόμη και στο πιο basic σύνολο.

Επιπλέον, μπορείς να επιλέξεις minimal thong sandals με λινό παντελόνι και oversized blazer σε neutral αποχρώσεις ενώ για τις ημέρες που θέλεις κάτι πιο κομψό τα kitten heel sandals είναι ίσως η καλύτερη επιλογή.

Πάρε έμπνευση από τις παρακάτω εμφανίσεις και προετοίμασε τα outfits σου κατάλληλα

