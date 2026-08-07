Πώς θα έχεις σιδερωμένα ρούχα στις διακοπές χωρίς να χρειαστεί όντως να τα σιδερώσεις
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
7 Αυγούστου 2026
Τα καλοκαιρινά ρούχα όμως είναι γεμάτα ευάλωτα υφάσματα. Σκέψου τα λινά σου σετ, ή τα αέρινα φορέματά σου. Μέσα στη βαλίτσα, μεταξύ των μετακινήσεων και του styling, θα τσαλακωθούν και, όπως και να το κάνεις οι ζάρες μπορούν να αφαιρέσουν πολύτιμους πόντους στιλ από τα looks σου.
Ευτυχώς δεν χρειάζεται πάντα να καταφεύγεις στο σίδερο για να έχεις ένα σύνολο χωρίς ίχνος ζάρες. Υπάρχουν εύκολα και έξυπνα tricks που μπορούν να σε βοηθήσουν να «σιδερώσεις» τα ρούχα σου χωρίς... σίδερο και να διατηρήσεις τα ρούχα σου σε άψογη κατάσταση, χωρίς κόπο, ιδίως στις διακοπές.
Αντί λοιπόν να κουβαλήσεις το σίδερο από το σπίτι, ή να προμηθευτείς από το ξενοδοχείο ένα, παρακάτω σου έχουμε μερικές εναλλακτικές λύσεις που θα σε σώσουν.
Πώς θα έχεις σιδερωμένα ρούχα στις διακοπές χωρίς να χρειαστεί όντως να τα σιδερώσεις
- Ατμός
Μία από τις πιο αποτελεσματικές εναλλακτικές λύσεις για τις διακοπές είναι τα steamers. Εύκολα και γρήγορα, ο ατμός «χαλαρώνει» τις ίνες του υφάσματος και εξαφανίζει τις ζάρες χωρίς να ταλαιπωρεί τα ρούχα, άσε που είναι και ιδανικό για πιο ευαίσθητα υλικά και μπαίνει στη βαλίτσα χωρίς να καταναλώνει άφθονο χώρο.
- Πιστολάκι μαλλιών
Αν δεν έχεις τίποτα άλλο πρόχειρο, ένα πιστολάκι μαλλιών μπορεί να κάνει δουλειά. Ψέκασε ελαφρώς το ρούχο με νερό και πέρασε το πιστολάκι σου με τον ζεστό αέρα κρατώντας μικρή απόσταση, ενώ ταυτόχρονα τεντώνεις το ύφασμα.
- Πρέσα μαλλιών
Μπορείς να... ισιώσεις γιακάδες, τελειώματα ή μικρές ζάρες εύκολα, αρκεί να χρησιμοποιήσεις χαμηλή θερμοκρασία για να προστατέψεις τα ρούχα σου.
- Ατμός από το ντουζ
Κρέμασε τα ρούχα σου στο μπάνιο όσο κάνεις το ντουζ σου. Ο ατμός θα βοηθήσει να μειωθούν οι ζάρες φυσικά, χωρίς καμία επιπλέον προσπάθεια.
- Σπρέι
Ένα ειδικό σπρέι μπορεί να «φρεσκάρει» το ρούχο σε δευτερόλεπτα. Ψέκασε ελαφρώς και ίσιωσε το ύφασμα με τα χέρια σου.
- DIY σπρέι
Τέλος, μπορείς να φτιάξεις το δικό σου σπρέι με νερό και λίγο μαλακτικό ρούχων. Ένα γρήγορο ψέκασμα και ένα ελαφρύ τέντωμα αρκούν για να βελτιώσουν άμεσα την όψη του ρούχου.
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