Το σίδερο θέλει χρόνο, υπομονή και, ας είμαστε ειλικρινείς, κανείς ποτέ δεν βρέθηκε διακοπές σε ένα μαγευτικό νησί και η πρώτη του σκέψη ήταν να σιδερώσει τα ρούχα που θα φορά στα πλακόστρωτα.

Τα καλοκαιρινά ρούχα όμως είναι γεμάτα ευάλωτα υφάσματα. Σκέψου τα λινά σου σετ, ή τα αέρινα φορέματά σου. Μέσα στη βαλίτσα, μεταξύ των μετακινήσεων και του styling, θα τσαλακωθούν και, όπως και να το κάνεις οι ζάρες μπορούν να αφαιρέσουν πολύτιμους πόντους στιλ από τα looks σου.

Ευτυχώς δεν χρειάζεται πάντα να καταφεύγεις στο σίδερο για να έχεις ένα σύνολο χωρίς ίχνος ζάρες. Υπάρχουν εύκολα και έξυπνα tricks που μπορούν να σε βοηθήσουν να «σιδερώσεις» τα ρούχα σου χωρίς... σίδερο και να διατηρήσεις τα ρούχα σου σε άψογη κατάσταση, χωρίς κόπο, ιδίως στις διακοπές.

Αντί λοιπόν να κουβαλήσεις το σίδερο από το σπίτι, ή να προμηθευτείς από το ξενοδοχείο ένα, παρακάτω σου έχουμε μερικές εναλλακτικές λύσεις που θα σε σώσουν.

Πώς θα έχεις σιδερωμένα ρούχα στις διακοπές χωρίς να χρειαστεί όντως να τα σιδερώσεις