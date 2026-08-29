Το καρό αποτελεί print που σε κάθε εποχή μπορεί να απογειώσει κάθε εμφάνιση.

To καρό print επιστρέφει κάθε φορά, αλλά ποτέ δεν δείχνει ίδιο, άλλοτε preppy, άλλοτε αυστηρά tailored, καταφέρνει να προσαρμόζεται σε κάθε εποχή, από την άνοιξη έως τον χειμώνα.

Από τα σκωτσέζικα tartan μέχρι τα ‘90s flannel πουκάμισα και τα σύγχρονα μινιμαλιστικά σύνολα, το καρό print έχει περάσει από δεκαετίες και αισθητικές χωρίς ποτέ να εξαφανιστεί.

Το καρό άλλωστε δεν είναι τάση, θα μπορούσαμε όμως να θεωρήσουμε πως αποτελεί βάση για ένα στιλάτο outfit.

5 + 2 looks που θα σε πείσουν ότι το καρό πρέπει να έχει μια θέση στη συλλογή σου

Οι καθαρές γραμμές και η γεωμετρία του δημιουργούν ένα ισορροπημένο αποτέλεσμα, ιδίως όταν το βρίσκουμε σε σακάκια, παλτό ή tailored παντελόνια, αποπνέει σοφιστικέ διάθεση και μπορεί να απογειώσει και το πιο basic σύνολο.

Πώς να το φορέσεις; Για να δείχνει σύγχρονο δοκίμασε καρό σε ανοιχτόχρωμη βάση με μπεζ, γκρι ή ακόμη και κρεμ αποχρώσεις. Από την άλλη, μπορείς να πειραματιστείς με τις υφές, όπως για παράδειγμα ένα μάλλινο καρό σακάκι με δερμάτινο παντελόνι ή μια καρό φούστα με πλεκτό.

Αν όμως ψάχνεις για έμπνευση, παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μια σειρά από outfits για να εμπνευστείς και να δοκιμάσεις.

Πάρε έμπνευση από τα παρακάτω looks



