Χάρη στους «κανόνες» του TikTok έχουμε στιλ και, καθόλου άγχος

Τώρα που γυρίσαμε από διακοπές, τα πρωινά πριν το γραφείο είναι πιο δύσκολα από ποτέ, ιδίως όταν δεν ξέρεις τι να φορέσεις και τι styling να κάνεις, γι’ αυτό και ένας απλός κανόνας που έχει γίνει viral στο TikTok έχει κερδίσει το ενδιαφέρον όσων θέλουν να ετοιμάζονται πιο γρήγορα χωρίς να θυσιάζουν ούτε το στιλ ούτε τον πολύτιμο ύπνο τους.

Ο λόγος για τον κανόνα 2/3, μια φιλοσοφία που βασίζεται στο less is more και υπόσχεται πιο ισορροπημένες εμφανίσεις στο άψε σβήσε.

Βρήκαμε τον viral fashion κανόνα που θα σου χαρίσει τέλειο στιλ χωρίς καθόλου κόπο

Ο κανόνας 2/3 αφορά τα τρία βασικά στοιχεία κάθε εμφάνισης, δηλαδή τα μαλλιά, το μακιγιάζ και τα ρούχα και η λογική του είναι απλή, αντί να προσπαθείς να τελειοποιήσεις και τα τρία, εστιάζεις μόνο στα δύο.

Το τρίτο παραμένει πιο απλό ή ανεπιτήδευτο. Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομείται χρόνος, μειώνεται το άγχος και το τελικό αποτέλεσμα δείχνει πιο φυσικό.

Πώς να υιοθετήσεις τον κανόνα