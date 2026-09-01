Πώς θα φορέσεις τη ζώνη σου και θα μεταμορφώσεις κάθε look με μία μόνο κίνηση
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
1 Σεπτεμβρίου 2026
Εκτός από τους κοινούς τρόπους για να φορέσεις την αγαπημένη σου ζώνη, μπορείς να την προσθέσεις ως στιλιστικό στοιχείο που θα δώσει σχήμα, χαρακτήρα και ενδιαφέρον ακόμα και στο πιο basic σύνολο.
Ένα από τα πιο έξυπνα tricks είναι να φορέσεις μια φαρδιά ζώνη πάνω από ένα φόρεμα, ένα blazer ή ένα oversized πουκάμισο, ώστε να τονίσεις τη μέση ωστόσο, μπορείς επίσης να «σπάσεις» ένα μονόχρωμο σύνολο και να δημιουργήσεις ένα μικρό αλλά εντυπωσιακό contrast.
Πώς θα φορέσεις τη ζώνη σου και θα μεταμορφώσεις κάθε look με μία μόνο κίνηση
Για πιο χαλαρές εμφανίσεις, μια πλεκτή ή υφασμάτινη ζώνη μπορεί να δώσει boho διάθεση, ενώ μια ζώνη με ιδιαίτερη αγκράφα γίνεται από μόνη της statement αξεσουάρ.
Ολοένα και περισσότερα It Girls τις φορούν με αμέτρητους τρόπους και κάθε πιθανό συνδυασμό, για κάθε εμφάνισή τους και, για αυτό συγκεντρώσαμε τις πιο cool και στιλάτες εμφανίσεις για να πάρει έμπνευση.
Πάρε έμπνευση από τα παρακάτω looks
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