Υπάρχουν κάποια αξεσουάρ που έχουν τη δύναμη να αλλάξουν ολόκληρη την εικόνα ενός outfit. Η ζώνη είναι σίγουρα ένα από αυτά.

Εκτός από τους κοινούς τρόπους για να φορέσεις την αγαπημένη σου ζώνη, μπορείς να την προσθέσεις ως στιλιστικό στοιχείο που θα δώσει σχήμα, χαρακτήρα και ενδιαφέρον ακόμα και στο πιο basic σύνολο.

Ένα από τα πιο έξυπνα tricks είναι να φορέσεις μια φαρδιά ζώνη πάνω από ένα φόρεμα, ένα blazer ή ένα oversized πουκάμισο, ώστε να τονίσεις τη μέση ωστόσο, μπορείς επίσης να «σπάσεις» ένα μονόχρωμο σύνολο και να δημιουργήσεις ένα μικρό αλλά εντυπωσιακό contrast.

Πώς θα φορέσεις τη ζώνη σου και θα μεταμορφώσεις κάθε look με μία μόνο κίνηση

Για πιο χαλαρές εμφανίσεις, μια πλεκτή ή υφασμάτινη ζώνη μπορεί να δώσει boho διάθεση, ενώ μια ζώνη με ιδιαίτερη αγκράφα γίνεται από μόνη της statement αξεσουάρ.

Ολοένα και περισσότερα It Girls τις φορούν με αμέτρητους τρόπους και κάθε πιθανό συνδυασμό, για κάθε εμφάνισή τους και, για αυτό συγκεντρώσαμε τις πιο cool και στιλάτες εμφανίσεις για να πάρει έμπνευση.



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