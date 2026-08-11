Hailey Bieber did it again: Το αξεσουάρ μαλλιών των '00s που επιστρέφει στη μόδα

Άλλη μια απόδειξη ότι η μόδα κάνει κύκλους

Υπάρχουν τάσεις που επιστρέφουν αθόρυβα και άλλες που χρειάζονται μόνο μία εμφάνιση της Hailey Bieber για να γίνουν viral. Αυτή τη φορά, το μοντέλο και ιδρύτρια της Rhode έφερε ξανά στο προσκήνιο ένα αξεσουάρ που οι millennials θυμούνται πολύ καλά από τα σχολικά τους χρόνια: τη zig-zag στέκα, γνωστή και ως comb headband.

Αν μεγάλωσες στα τέλη των '90s ή στις αρχές των '00s, είναι σχεδόν βέβαιο ότι πέρασε κάποια στιγμή από τα μαλλιά σου. Ήταν το αξεσουάρ που φορούσαμε στο σχολείο, στις προπονήσεις, στις εκδρομές και στις καλοκαιρινές διακοπές και νιώθαμε σούπερ cool. Τώρα, σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα, επιστρέφει πιο επίκαιρο από ποτέ.

Η zig-zag στέκα σχεδιάστηκε αρχικά ως ένα πρακτικό αξεσουάρ που κρατούσε τα μαλλιά μακριά από το πρόσωπο κατά τη διάρκεια της γυμναστικής. Πολύ γρήγορα, όμως, έγινε fashion statement και συνδέθηκε με την pop κουλτούρα των '00s. Δεν είναι τυχαίο ότι πρωταγωνίστησε σε αμέτρητες εμφανίσεις εκείνης της εποχής, ενώ πολλοί τη θυμούνται από την Keira Knightley στην εμβληματική ταινία Bend It Like Beckham. Τώρα, σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα, επιστρέφει πιο επίκαιρο από ποτέ όχι ως ένα καθαρά αθλητικό αξεσουάρ, αλλά ως μια νοσταλγική πινελιά που δίνει χαρακτήρα ακόμη και στα πιο μίνιμαλ looks. Για αυτό θα πρέπει να ευχαριστήσουμε για μία ακόμα φορά -ποιον άλλον;- την Hailey Bieber.

Λίγο πριν τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Hailey Bieber δημοσίευσε μια selfie στο Instagram έχοντας υιοθετήσει το κλασικό, φυσικό μακιγιάζ της και φορώντας τη διάσημη zig-zag στέκα. Το αποτέλεσμα ήταν η τέλεια ισορροπία ανάμεσα στο sporty και το polished, ένα look που έμοιαζε βγαλμένο από τις αρχές των 2000s, αλλά με τη σύγχρονη clean girl αισθητική του σήμερα.

Η σύγχρονη εκδοχή της zig-zag στέκας απέχει πολύ από εκείνη που θυμόμαστε στο σχολείο. Για να κάνεις το look σου να δείχνει πιο μοντέρνο, συνδύασέ τη με ένα χαμηλό messy bun, μια χαλαρή αλογοουρά ή φυσικούς κυματισμούς και κράτησε το υπόλοιπο beauty look μίνιμαλ. Αν θέλεις να ακολουθήσεις πιστά το στιλ της Hailey τώρα, επίλεξε ρούχα σε ουδέτερα χρώματα, oversized T-shirts ή ρούχα με αθλητικά στοιχεία και άφησε τη στέκα να γίνει η μικρή λεπτομέρεια που θα κάνει τη διαφορά.