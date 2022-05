Ray Liotta: Πέθανε αναπάντεχα στα 67 του ο σπουδαίος ηθοποιός

Η είδηση έγινε γνωστή πριν λίγο και έχει σοκάρει τη βιομηχανία του κινηματογράφου και το κοινό

Ο Ray Liotta, ο σπουδαίος Αμερικανός ηθοποιός που έγινε γνωστός με την απαράμιλλη ερμηνεία του στο Goodfellas του Martin Scorsese, πέθανε σε ηλικία 67 ετών. Σύμφωνα με τον αμερικανικό τύπο, ο Liotta πέθανε στον ύπνο του, ενώ βρισκόταν στη Δομινικανή Δημοκρατία για τα γυρίσματα της ταινίας Dangerous Waters. Αναμένουμε περισσότερες επίσημες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του τις επόμενες ώρες.



Αφήνει πίσω του μια κόρη, την Karsen, και την αρραβωνιαστικιά του Jacy Nittolo.



Το τελευταίο διάστημα ο Ray Liotta ζούσε μια θεαματική αναβίωσης της καριέρας του, με χαρακτηριστικούς ρόλους σε ταινίες όπως The Many Saints of Newark, Marriage Story και No Sudden Move. Είχε πρόσφατα ολοκληρώσει τα γυρίσματα της ταινίας Cocaine Bear της Elizabeth Banks ενώ αναμενόταν να πρωταγωνιστήσει στην ταινία The Substance, δίπλα στην Demi Moore και την Margaret Qualley.

Μια τεράστια απώλεια για τον κινηματογράφο.