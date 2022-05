Ο Kevin Spacey κατηγορείται (ξανά) για 4 σεξουαλικές επιθέσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ο Kevin Spacey κατηγορείται ξανά για σεξουαλική παρενόχληση και μένει να δούμε αν θα υπάρξουν συνέπειες

Ο Kevin Spacey επέστρεψε στην επικαιρότητα λόγω της επιστροφής του στον κινηματογράφου, μέσα από το νουάρ δράμα "Peter Five Eight" που παρουσιάστηκε στην αγορά των Καννών, με ένα πρώτο trailer. Αν και μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση από δεκάδες άντρες, απολύθηκε από το House of Cards και το All The Money in the World, κατάφερε να βρει ένα project, που δεν έχει σίγουρα το Hollywood glam.

Και πάνω που αναρωτιόμαστε για το αν έγινε πράγματι cancelled, γιατί συνεχίζει να εργάζεται και δεν μπήκε ποτέ στη φυλακή σαν τον Harvey Weinstein, μόλις δημοσιοποιήθηκαν 4 κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση από την Υπηρεσία Δίωξης του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι κατηγορίες προέκυψαν έπειτα από έρευνα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας και αφορούν 3 άντρες. Και προστίθενται σε μία ήδη μεγάλη λίστα.

Τα περιστατικά αφορούν δύο περιπτώσεις στο Λονδίνο το 2005, άλλες δύο το 2008 και ένα ακόμα στη δυτική Αγγλία, το 2013. Τα θύματά του είναι σήμερα 30+ και 40+ αντίστοιχα.

Ήταν το 2017, όταν κατηγορήθηκε για πρώτη φορά για παρενόχληση, σε ένα συμβάν, τον Ιούλιο του 2016, που αφορούσε έναν 18χρονο άντρα. Η κατηγορία αποσύρθηκε, επειδή ο μάρτυρας αρνήθηκε να καταθέσει. Ακολούθησαν και άλλες, αλλά τουλάχιστον δύο φερόμενα ως θύματά του πέθαναν. Από τότε, ο Kevin Spacey έχει κατηγορηθεί από 16 άντρες για παρενόχληση, παιδοφιλία, σωματικά αγγίγματα και κακοποίηση. Προς το παρόν, οι μόνες συνέπειες που αντιμετώπισε είναι η απόλυσή του από τα δύο projects που έκανε εκείνη τη χρονική περίοδο.