Η βασιλική οικογένεια ενώνεται και πάλι με αφορμή τον θάνατο της Βασίλισσας - Έφτασε και η Meghan στο Windsor

Ο θάνατος της Ελισάβετ στάθηκε αφορμή για να ενωθεί και πάλι η βασιλική οικογένεια στις δύσκολες στιγμές

Στο κάστρο του Windsor ενώθηκε και πάλι η βασιλική οικογένεια, προκειμένου να αποτίνουν τα σέβη τους στην βασίλισσα Ελισάβετ, δυο ημέρες μετά τον θάνατο της.

The Wales's and the Sussexes have come together to view some of the many tributes for the Queen left by the public outside Windsor Castle. A Palace spokesperson says, "The Prince of Wales invited the Duke and Duchess of Sussex to join him and the Princess of Wales earlier." pic.twitter.com/YCXhu9yRlk