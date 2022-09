Ο τρόπος που ο Κάρολος φέρεται στο προσωπικό του παλατιού δεν τον λες και ευγενικό

Το στιγμιότυπο από την τελετή του Βασιλιά Καρόλου που έχει γίνει viral

Καλά καλά δεν πρόλαβε να αναλάβει τον ρόλο του βασιλιά και ο Κάρολος ξεκίνησε τις υποδειγματικές εντολές στο παλάτι με την συμπεριφορά του στο προσωπικό να τα λέει όλα.

Ο Κάρολος είναι επίσημα ο νέος βασιλιάς μετά τον θάνατο της Ελισάβετ και ένα στιγμιότυπο από την τελετή του Σαββάτου όπου και ανακηρύχθηκε στον νέο του ρόλο, έχει ήδη γίνει viral. Λίγο πριν υποφράψει τα έγγραφα που είχε μπροστά του, ο Κάρολος με μια χειρονομία υποδεικνύει στο προσωπικό να καθαρίσουν αμέσως το τραπέζι.

"The servant must clear my desk for me. I can't be expected to move things." pic.twitter.com/0pZqY2Xopq