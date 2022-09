Ιράν: Η 20χρονη Hadis Najafi εκτελέστηκε στις διαδηλώσεις και έγινε το νέο σύμβολο της αντίστασης

Η 20χρονη Hadis Najafi πυροβολήθηκε 6 φορές από άντρες του καθεστώτος, ενώ διαδήλωνε στους δρόμους του Ιράν

Μόλις 20 ετών η Hadis Najafi πυροβολείται εν ψυχρώ στο Ιράν, επειδή τόλμησε να πιάσει τα μαλλιά της σε κότσο και να μπει στην μέση μια διαδήλωσης. Η 20χρονη γυναίκα πυροβολήθηκε εν ψυχρώ από τις δυνάμεις ασφαλείας του ιρανικού καθεστώτος και έχει γίνει σύμβολο της τραγωδίας, της έκρηξης οργής και της πολυήμερης επανάστασης των γυναικών που κατεβαίνουν σε πανεθνικές διαδηλώσεις στο Ιράν από τις 16 Σεπτεμβρίου.

Η δημοσιογράφος και υπερασπίστρια των δικαιωμάτων των γυναικών Μασίχ Αλινετζάντ ανακοίνωσε τον θάνατό της χτες, δημοσιεύοντας το όνομά της και ένα βίντεο μαζί με τις λεπτομέρειες του θανάτου της νεαρής γυναίκας. Όπως έγινε γνωστό την πυροβόλησαν έξι φορές, ενώ σε βίντεο που κάνει τον γύρο του κόσμου φαίνεται να πιάνει τα μαλλιά της σε κότσο και να μπαίνει με θάρρος στη μέση μιας διαδήλωσης στο Καράτζ.

This 20 Yr old girl who was getting ready to join the protest against the murdering of #MahsaAmini got killed by 6 bullets.#HadisNajafi, 20، was shot in the chest, face and neck by Islamic Republic’s security forces.

Be our voice.#مهسا_امینی