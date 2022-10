Ο Elon Musk πρότεινε λύσεις για ειρήνη στην Ουκρανία και εξόργισε μέχρι και τον Zelenskyy

Το tweet του Elon Musk προκάλεσε την οργή των Ουκρανών διπλοματών και δεν θύμισε σε τίποτα την αρχική του στάση στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας - Ρωσίας

Μετά τις υποσχέσεις του για έναν κόσμο χωρίς φτώχεια και την παρουσίαση των δυο ανθρωποειδών ρομποτς της Tesla, ο Elon Musk είπε να πιάσει το θέμα του πολέμου στην Ουκρανία, να κάνει τις δικές του προτάσεις για λήξη του και να ξεσηκώσει έντονες αντιδράσεις, κυρίως από την πλευρά των Ουκρανών.

Ο μεγιστάνας στις σκέψεις του για το πώς θα σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, πρότεινε τα εξής:

Μάλιστα στην συνέχεια σε ανάρτησή του στο Twitter, ο δισεκατομμυριούχος έστησε μία δημοσκόπηση ρωτώντας τους ακολούθους του εάν συμφωνούν ή όχι.

Ukraine-Russia Peace:



- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.



- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).



- Water supply to Crimea assured.



- Ukraine remains neutral.