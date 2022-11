Νορβηγία: Ένας ασυνήθιστα φωτεινός μετεωρίτης έπεσε σε δασική έκταση- Το εντυπωσιακό video

Οι Νορβηγοί είδαν την νύχτα - μέρα, ύστερα από πτώση μετεωρίτη τα ξημερώματα

Αντιμέτωποι με ένα πραγματικά εντυπωσιακό φαινόμενο ήρθαν οι κάτοικοι της Νορβηγίας, οι οποίοι είδαν την νύχτα να γίνεται μέρα, εξαιτίας πτώσης μεγάλου μετεωρίτη. Κάμερες κατέγραψαν ισχυρές λάμψεις πάνω από τη Νορβηγία συνοδευόμενες από ισχυρές εκρήξεις, όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες.

Η αστυνομία δέχθηκε εκατοντάδες κλήσεις από πολίτες που ανησύχησαν, αλλά δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί ή ζημιές από την πτώση του μετεωρίτη. Μια ομάδα ειδικών βρίσκεται στα ίχνη του, πιστεύοντας ότι κατέληξε σε δασική έκταση, περίπου 60 χλμ δυτικά της πρωτεύουσας Όσλο.

Σύμφωνα με το Νορβηγικό Δίκτυο Μετεωριτών (ΝΜΝ) ο μετεωρίτης ήταν ορατός επί τουλάχιστον πέντε δευτερόλεπτα μετά την εμφάνισή του γύρω στη μία τα χαράματα της Κυριακής τοπική ώρα. Ταξιδεύοντας με ταχύτητα περίπου 16,3 χλμ ανά δευτερόλεπτο ήταν ορατός σε μεγάλες περιοχές της νότιας Σκανδιναβίας, περιλαμβανομένης της γειτονικής Σουηδίας. Ο μετεωρίτης έπεσε με τόσο μεγάλη ταχύτητα που αρκετοί πολίτες ανέφεραν ότι άνοιξαν παράθυρα και πόρτες από το ωστικό κύμα της διέλευσης του ουράνιου σώματος.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό θραυσμάτων του μετεωρίτη συνεχίζονται, ενώ υπολογίζεται πως ζυγίζουν αρκετά κιλά και θα μπορούσαν να αποδειχθούν πολύτιμα για έρευνα. Τέτοιες πτώσεις μετεωριτών είναι σχετικά σπάνιες, αλλά μία εξ’ αυτών προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και τον τραυματισμό τουλάχιστον 1.600 ατόμων στο Τσελιαμπίνσκ στα Ουράλια Όρη της Ρωσίας πριν από οκτώ χρόνια.

Video shows a meteorite that was seen over large parts of southern Norway last night, a strong flash of light was seen and people also heard a great boom. pic.twitter.com/l9QRWPDYo9