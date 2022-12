«Αν και 35, παραμένει όμορφη»: Το σχόλιο για τη Hilary Duff που προκάλεσε (δικαίως) την οργή του Twitter

«Παρά το γεγονός πως είναι 35, παραμένει όμορφη», δηλώνει στο twitter γνωστό περιοδικό και προκαλεί (δικαίως) αντιδράσεις

Τα διεθνή tabloits έχουν γεμίσει με την φωτογράφιση της υπεροχής Hillary Duff, η οποία πρωταγωνιστεί στο Women's Health της Αυστραλίας. H γνωστή ηθοποιός και ερμηνεύτρια εμφανίζεται με ένα εντυπωσιακό athleisure, ολόσωμο μαγιο σε μπλε απόχρωση, ενώ σε άλλες λήψεις βλέπουμε καλοκαιρινά πορτρέτα της.

Και ενώ οι εικόνες της Duff μας έχουν αφήσει γοητευμένους, ξεκίνησαν διάφορα σχόλια για την ηλικία της, αλλά και το «πόσο καλά κρατιέται». Συγκεκριμένα το Daily Loud δεν άργησε να κάνει ένα tweet, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως παρά το γεγονός πως είναι 35 ετών, παραμένει υπέροχη. Λες και τα 35 έτη ας πούμε, είναι ηλικία, στην οποία δεν δείχνεις υπέροχη.

«Οι γιατροί δεν μπορούν να εξηγήσουν πως μια γυναίκα όχι μόνο παραμένει ζωντανή αλλά κυκλοφορεί και έξω από το σπίτι της στα 35 της», δηλώνουν ειρωνικά χρήστες στο twitter, ως απάντηση στα όσα ειπώθηκαν για την ηλικία της Duff.

a woman aged thirty five years should be horrendous to behold or frankly even dead. doctors can’t explain how this woman is not only alive but also out of the house. https://t.co/vlnG1uTObW