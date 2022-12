O πρίγκιπας Louis ξαναχτυπά: Αυτή τη φορά τραβάει το χέρι της Kate για να φύγουν

Μπορεί να είναι πρίγκιπας, δεν παύει ωστόσο να είναι ένα 4χρονο αγόρι και μάλιστα άτακτο και ζωηρό

Ο πρίγκιπας Louis δεν φημίζεται για την αριστοκρατική συμπεριφορά του όπως όλοι αναμένουν από τον 4χρονο γιο της Kate και του William, αλλά αντιθέτως είναι ένα ζωηρό αγόρι που φροντίζει «να δίνει πολύ ψωμί» στους παπαράτσι με τις αστείες εκφράσεις του και να «ταλαιπωρεί» σε κάθε δημόσια εκδήλωση τη μητέρα του.

Αυτή τη φορά, η βασιλική οικογένεια και ο μικρός Louis συμμετείχαν στη χριστουγεννιάτικη λειτουργία σε καθεδρικό ναό και τα φωτογραφικά φλας απαθανάτισαν τον μικρό από το να τραβάει επίμονα το χέρι της μητέρας του, μέχρι να τρέχει να φτάσει τους γονείς του, νομίζοντας πως τον εγκατέλειψαν πίσω.

Όσο η Middleton συνομιλεί με το συγκεντρωμένο πλήθος, ο μικρός πρίγκιπας κάνει μια γενναία προσπάθεια τραβώντας την επίμονα από το χέρι προκειμένου να συνεχίσουν τη διαδρομή τους, με εκείνη να προσπαθεί να τον αγνοήσει.



Οι «αταξίες» του 4χρονου όμως δεν είναι η πρώτη φορά που γίνονται viral, είχαν κερδίσει το ενδιαφέρον και κατά τη διάρκεια των εορτασμών του πλατινένιου ιωβηλαίου της βασίλισσας Ελισάβετ προ μηνών, δείχνοντας πως παρά την ευγενή καταγωγή δεν διαφέρει σε τίποτα από ένα 4χρονο παιδί.



Kαι πολύ ήρεμος θα πούμε εμείς πως ήταν, αν λάβουμε υπόψη προηγούμενες δημόσιες εμφανίσεις του.

Awww! Prince Louis running to his Father, Prince William and his siblings to join them and hand Princess Charlotte some flowers is the brotherly bond I needed to see today 😍😍❤️🤩 pic.twitter.com/Wymx9l2vRd