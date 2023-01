Spare: H ιστορία του πρίγκιπα Harry με το πέος του και την κρέμα της Diana ήταν κάτι που δεν θέλαμε να ξέρουμε

Οι περιγραφές του πρίγκιπα Harry κάνουν το κοινό να μιλά για καραμπινάτο οιδιπόδειο σύμπλεγμα

Οι εξομολογήσεις του πρίγκιπα Harry στην αυτοβιογραφία του, «Spare», για την πρώτη φορά που έκανε σεξ αλλά και για τα πρώτα του ραντεβού με την Meghan, ήταν μόνο η αρχή. Αυτή τη φορά το φως της δημοσιότητας είδε μια νέα αποκάλυψη του βιβλίου, η οποία αφορά σε μια «περιπέτεια υγείας» με το πέος του, την εφαρμογή στην περιοχή μιας κρέμας την οποία χρησιμοποιούσε στα χείλη της η Diana, αλλά και μια θεωρία του Sigmund Freud για τα αισθήματα ενός αγοριού για τη μητέρα του - το γνωστό οιδιπόδειο σύμπλεγμα.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Λίγο πριν τον γάμο του αδερφού του William το 2011, ο Harry βρισκόταν σε μια φιλανθρωπική αποστολή στον Βόρειο Πόλο. Εκεί χρειάστηκε να περπατήσει 200 ​​μίλια στο αρκτικό τοπίο μαζί με στρατιώτες με τους οποίους είχε υπηρετήσει μαζί στο Αφγανιστάν. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, το κρύο ήταν τόσο έντονο όπου είχαν παγώσει ολοκληρωτικά τα αυτιά του, τα μάγουλά του και το πέος του (καλύτερα να μην το κάνεις εικόνα αυτό).

Μάλιστα ο πρίγκιπας δεν αρκείται σε αυτή την περιγραφή αλλά περνά σε λεπτομέρειες:

«Οι "κάτω περιοχές” είχαν παγώσει και ενώ τα αυτιά και τα μάγουλά μου είχαν αρχίσει να συνέρχονται, δεν μπορούσα να πω το ίδιο και για το κάτω μέρος», αφηγείται χαρακτηριστικά ο Harry. Και αφού συνεχίζει με περισσότερες λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο συμβάν, η όλη ιστορία έρχεται να γίνει ακόμη πιο αμήχανη, με την αναφορά σε μια κρέμα της μητέρας του.

Ένας φίλος του συνέστησε να δοκιμάσει την ενυδατική κρέμα του brand Elizabeth Arden στην περιοχή για να βοηθήσει. «Η μαμά μου το χρησιμοποιούσε στα χείλη της. Θέλεις να το βάλω στο πουλί μου;» γράφει χαρακτηριστικά ο Harry. Στο σημείο αυτό, είναι που το κοινό «βάζει στο παιχνίδι» και τη θεωρία του Sigmund Freud για το οιδιπόδειο σύμπλεγμα.

Το οιδιπόδειο σύμπλεγμα στην ψυχαναλυτική θεωρία αποτελείται από μια ομάδα ασυνείδητων (απωθημένων) ιδεών και συναισθημάτων που συγκεντρώνονται πάνω στην επιθυμία της απόκτησης του γονιού του αντίθετου φύλου και της εξόντωσης του γονιού του ιδίου φύλου.

Εν ολίγοις το πέος του Harry επανήλθε λίγο καιρό μετά και αφού επέστρεψε στην Αγγλία και σε πιο νορμάλ θερμοκρασίες. To cringe όμως από τις περιγραφές του συνεχίζεται.

Please tell me this was dubbed by a very good impersonatorpleaseplease https://t.co/zTgzp2Oy45