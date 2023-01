Rage Applying: Το νέο TikTok trend που μπορεί να αυξήσει τον μισθό σου (και την ευτυχία σου)

To viral TikTok βίντεο της Redweez, σε κάνει να διεκδικήσεις την δουλειά που αξίζεις

To 2022 γνωρίσαμε τάσεις στον εργασιακό χώρο όπως το quiet quitting, το career cushioning και πολλές ακόμη. Το TikTok ρίχνει μια καλή ματιά στους εργασιακούς χώρους και αναδεικνύει μια ακόμη τάση για φέτος, στην οποία σχεδόν όλοι έχουν ενδώσει. Πρόκειται για το "rage applying" και στην ουσία σημαίνει ό,τι ακριβώς και η λέξη. To να κάνεις αιτήσεις δηλαδή σε άλλες δουλειές, όσο βρίσκεσαι σε κατάσταση οργής ή αναστάτωσης εξαιτίας του εργοδότη σου.

Σε αυτό το φαινόμενο συνήθως ενδίδουν εργαζόμενοι οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι, απογοητευμένοι και θέλουν να βρουν αναγνώριση και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Έτσι αποφασίζουν να στείλουν όσα περισσότερα βιογραφικά μπορούν σε διάφορες εταιρείες, προκειμένου να βρουν την καλύτερη θέση και το position που τους ταιριάζει περισσότερο.



Το όλο concept ξεκίνησε από μια Καναδή millennial, την Redweez, η οποία δημοσίευσε ένα βιντεάκι στο οποίο ενθαρρύνει όλο και περισσότερους απογοητευμένους, εξαντλημένους και αδικημένους εργαζόμενους, να ενδώσουν στην τάση του rage applying προκειμένου να αλλάξουν δουλειά και να βρουν αυτό που τους αξίζει.



Στο βίντεο, το οποίο μετρά πάνω από 2 εκατ. views, η Redweez δηλώνει:



«Νευρίασα πολύ στην δουλειά και έτσι ξεκίνησα να κάνω rage applying σε περίπου 15 δουλειές. Και κάπως έτσι βρήκα μια δουλειά η οποία μου προσφέρει 25 χιλιάδες δολάρια αύξηση και είναι ένα υπέροχο μέρος για να δουλεύεις. Οπότε συνεχίστε το rage-applying και θα συμβεί», σημειώνει η νεαρή.

I’m making almost 30k more a year bc of rage applying 🤣 DO ITTTT pic.twitter.com/qT4Ah9C1s8