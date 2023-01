H Shakira κατάλαβε πως ο Pique την απατά, από ένα βάζο μαρμελάδας

Λίγη παρατηρητικότητα και καλή γνώση στα γευστικά γούστα των παιδιών της, ήταν δυο στοιχεία αρκετά για να επιβεβαιώσουν τις υποψίες της Shakira

To δράμα ανάμεσα στο πρώην ζευγάρι Shakira και Gerard Piqué συνεχίζεται, ενώ όλο και περισσότερες αποκαλύψεις έρχονται στην επιφάνεια για τον χωρισμό τους.



Πριν φτάσουμε στο νέο τραγούδι της Shakira, η οποία «τα χώνει» κυριολεκτικά στον πρώην σύντροφό της και τις καυστικές απαντήσεις του ποδοσφαιριστή, έχουν προηγηθεί κάποιες πολύ σημαντικές λεπτομέρειες. Πώς ακριβώς αποκαλύφθηκε πως ο Piqué είναι σε παράλληλη σχέση με την Clara, αλλά και πώς το κατάλαβε η Shakira;



Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά.



Η τραγουδίστρια έλειπε σε επαγγελματικό ταξίδι στο εξωτερικό, έχοντας αφήσει τον Piqué σπίτι. Εκείνος είναι σε αυστηρή διατροφή και ετοιμάζεται για τους αγώνες και τις προπονήσεις του. Έρχεται λοιπόν η στιγμή που η Shakira επιστρέφει από το ταξίδι, και βρίσκει στο σπίτι ένα άδειο βάζο μαρμελάδας φράουλας. Ο Piqué δεν θα έτρωγε μαρμελάδα φράουλας, πρώτον γιατί δεν του αρέσει και δεύτερον λόγω της αυστηρής διατροφής που ακολουθούσε.

Τα παιδιά της τα ξέρει καλά και έτσι γνώριζε πως ούτε εκείνα υπήρχε περίπτωση να έτρωγαν μαρμελάδα φράουλα.

Σύμφωνα λοιπόν με τα τωρινά δημοσιεύματα, οι υποψίες της Shakira, μετά το συμβάν αυτό και το άδειο βάζο που εντόπισε στο σπίτι, έγιναν πιο έντονες από ποτέ.

Shakira says found evidence on a jar of jam that Gerard Pique was cheating pic.twitter.com/18ZAP6Mr4c