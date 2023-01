H Μαρία Σάκκαρη αποκλείστηκε από το Αυστραλιανό Open - «Φοβόμουν να κάνω το παιχνίδι μου»

H Ελληνίδα αθλήτρια έχασε από την Κινέζα τενίστρια Zhu Lin

Αποκλεισμό από τον τρίτο γύρο του Αυστραλιανού Open, είχε η Μαρία Σάκκαρη, η οποία ηττήθηκε με 7-6 (3), 1-6, 6-4 από την Κινέζα αντίπαλό της Zhu Lin. Η Lin έπαιζε για πρώτη φορά στον τρίτο γύρο του τουρνουά και πλέον θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Victoria Azarenka.

