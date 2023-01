Βασιλιάς Κάρολος: Όλες οι νέες λεπτομέρειες για τη στέψη - Τι θα γίνει με Harry & Meghan

«Θα βοηθούσε πολύ τον Κάρολο όσον αφορά στην εικόνα του, αν ο Harry και Meghan ήταν εκεί», αναφέρει η ιστορικός εξειδικευμένη σε θέματα βασιλείας, Kate Williams

Σε ρυθμούς προετοιμασίας βρίσκεται η Μεγάλη Βρετανία, η οποία ετοιμάζεται για τη στέψη του νέου βασιλιά Κάρολου με τριήμερες εκδηλώσεις και εκλεκτούς καλεσμένους να δίνουν το παρών. Τα ανάκτορα του Buckingham μάλιστα, αποκάλυψαν το Σάββατο νέες λεπτομέρειες για τη στέψη του βασιλιά Καρόλου Γ'.

Σύμφωνα λοιπόν με τον προγραμματισμό, η τελετή στέψης θα είναι λιγότερο πολυέξοδη από την τελετή της μητέρας του πριν από 70 χρόνια, σε μια αντανάκλαση της κρίσης που βιώνουν πολλοί Βρετανοί.

Θα πραγματοποιηθούν τριήμεροι εορτασμοί, με τη στέψη το Σάββατο 6 Μαΐου, ένα «μεγάλο γεύμα της στέψης» και μια «συναυλία της στέψης» την επόμενη ημέρα, ενώ αργία θα είναι για τους Βρετανούς η Δευτέρα. Την τελευταία ημέρα οι παρευρισκόμενοι θα κληθούν να συμμετάσχουν στο «The Big Help Out», προσφέροντας εθελοντική εργασία.

Η στέψη θα είναι «μια πανηγυρική θρησκευτική λειτουργία, καθώς και μια ευκαιρία για εορτασμό και λαμπρότητα», την οποία θα τελέσει Αρχιεπίσκοπος, όπως χαρακτηριστικά ανακοίνωσε το παλάτι. Θα αντανακλά επίσης «τον σημερινό ρόλο του μονάρχη και θα στρέφεται προς το μέλλον, ενώ θα έχει τις ρίζες της στις μακρόχρονες παραδόσεις και τη μεγαλοπρέπεια».

Αυτή η γραμμή του παλατιού έχει ερμηνευτεί από τους ειδικούς ως υπαινιγμός ότι η στέψη του Καρόλου θα είναι διαφορετική και πιο υποτονική από εκείνη που βίωσε η εκλιπούσα μητέρα του πριν από επτά δεκαετίες, με μικρότερη τελετή και τροποποιήσεις σε ορισμένα φεουδαρχικά στοιχεία του τελετουργικού. Η στέψη της βασίλισσας Ελισάβετ ήταν το πρώτο βασιλικό γεγονός που μεταδόθηκε ζωντανά από την τηλεόραση και διήρκεσε τρεις ώρες.

Ο Κάρολος και η βασιλική σύζυγος Καμίλα θα φθάσουν στο Αβαείο του Westminster με πομπή από τα ανάκτορα του Buckingham, γνωστή ως «η πομπή του βασιλιά», και θα επιστρέψουν αργότερα με μια μεγαλύτερη τελετουργική πομπή, γνωστή ως «η πομπή της στέψης», συνοδευόμενοι από άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Οι δύο τους, μαζί με μέλη της βασιλικής οικογένειας, θα εμφανιστούν στη συνέχεια στο μπαλκόνι του παλατιού του Buckingham για να ολοκληρώσουν τις εκδηλώσεις της ημέρας.

Προς το παρόν, το παλάτι δεν έχει διευκρινίσει ποια μέλη της οικογένειας θα εμφανιστούν στην πομπή και στο μπαλκόνι, μετά τη συνεχιζόμενη εξορία του πρίγκιπα Άντριου από τη δημόσια ζωή ως αποτέλεσμα των καταγγελιών για σεξουαλική κακοποίηση και τη δημοσίευση των απομνημονευμάτων του πρίγκιπα Ηarry που καταφέρεται εναντίον της οικογένειάς του.

