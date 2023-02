H Pamela Anderson πήγε στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ της με τους γιους της

Οι γιοι της Brandon και Dylan φωτογραφήθηκαν στο πλευρό της μητέρας τους και μίλησαν για τη ζωή της και το νέο ντοκιμαντέρ

To ντοκιμαντέρ της Pamela Anderson με τίτλο "Pamela, a love story", έχει ήδη κυκλοφορήσει στο Netflix, ενώ στις 30/01 πραγματοποιήθηκε και η πρεμιέρα στο Hollywood. Το θρυλικό μοντέλο και ηθοποιό, συνόδεψαν στην πρεμιέρα οι 2 της γιοι, οι οποίοι φάνηκαν να είναι ιδιαίτερα υποστηρικτικοί προς τη μητέρα τους.

Η Αnderson έχει αποκτήσει 2 γιους, τον Brandon Thomas Lee (25 ετών) και τον Dylan Jagger Lee (24 ετών), με τον πρώην σύζυγο της Tommy Lee. Για τη λαμπερή πρεμιέρα η Anderson, επέλεξε ένα κατακόκκινο φόρεμα με λάμψεις (που θύμιζε κάτι από Baywatch), ένα έντονο και χαρακτηριστικό smokey look για το μακιγιάζ της, ενώ τέλος για τα μαλλιά της, επέλεξε ένα ατημέλητο updo.

Oι γιοι της στάθηκαν στο πλευρό της και τη συνόδεψαν στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας, ενώ φωτογραφήθηκαν παρέα με τη μητέρα τους και στη συνέχεια μίλησαν για το νέο ντοκιμαντέρ της Anderson, το οποίο δείχνει αναλυτικά τη ζωή της, μέσα από τη δική της ματιά.

It's a mother-sons date night at the premiere of Pamela Anderson's #PamelaaLoveStory . pic.twitter.com/yZIn0Iw6wX

Αναφορά στο "Pamela, a love story", γίνεται φυσικά και στον πατέρα τους, Tommy Lee, ο οποίος υπήρξε και η μεγαλύτερη αγάπη της Pamela, ενώ τον χωρισμό τους όπως η ίδια δήλωσε δεν κατάφερε να τον ξεπεράσει ποτέ.

Pamela και Tommy Lee χώρισαν οριστικά το 2010, ενώ ήταν μαζί από το 1994. Παντρεύτηκαν μόλις 4 ημέρες μετά τη γνωριμία τους, ενώ μια κλεμμένη sex tape κασέτα τους που ήρθε στη δημοσιότητα, ήταν αρκετή για να φέρει σύγκρουση και προβλήματα στη σχέση τους. Ο Tommy Lee έφτασε σε σημείο να κλωτσήσει την Anderson όταν εκείνη είχε στην αγκαλιά της τον 6 μηνών γιο της, με αποτέλεσμα να καταθέσει αίτηση διαζυγίου.

“My relationship with Tommy may have been the only time I was ever truly in love,” Pamela Anderson shared of her marriage to Tommy Lee. https://t.co/uvOBopT1fI